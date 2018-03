Ringrazio Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazio il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto.

E' con queste parole che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ufficializza il rinnovo del contratto del centrocampista brasiliano, Allan. Una firma attesa da tempo e che conferma la volontà da parte degli azzurri di rinforzare e non indebolire la squadra a disposizione di Sarri. Un segnale (forse) positivo anche per l'altra questione sul tavolo: la volontà da parte di tecnico e dirigenza di proseguire assieme il percorso lavorativo iniziato tre anni anni fa.

Importante anche il capitolo ingaggio. Il precedente accordo con il mediano sudamericano sarebbe terminato nel 2019 ma, alla fine, le parti sono riuscite a limare tutti i dettagli fino a prolungare l'intesa per altre 5 stagioni (fino al 2022 con opzione per quella successiva). In attesa della comunicazione ufficiale delle cifre, Allan, che oggi percepisce uno stipendio da circa 1.5 milioni di euro netti a stagione, vedrà raddoppiare la somma che potrebbe arrivare fino a 2.5/3 milioni, comprensivi di bonus, e lo porterebbe tra i top player della squadra di Sarri.

Rendimento in crescendo. Il dinamismo è sicuramente la dote migliore di Allan, pedina chiave per gli equilibri tattici dei partenopei, ma da quando in azzurro è giunto Sarri la crescita del mediano brasiliano è stata tale da attirare anche l'attenzione del commissario tecnico della Seleçao. Del resto, basta dare un'occhiata alle statistiche per valutare i progressi fatti: già 39 presenze e 4 gol per un totale di oltre 2600 minuti giocati. Una colonna della formazione partenopea.