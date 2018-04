La prossima sessione di calciomercato farà registrare grandi manovre in Premier League. Tempo di rivoluzioni soprattutto a Londra, con l'Arsenal che potrebbe non essere l'unico club ad iniziare un nuovo ciclo dopo lo storico addio ad Arsene Wenger. Occhi puntati anche in casa Chelsea, con il futuro di Conte che nonostante un contratto fino al 2019, sembra essere davvero appeso un filo. E tra i nomi dei possibili eredi del salentino nelle ultime ore è spuntato quello di Maurizio Sarri, protagonista di un lavoro eccezionale in un Napoli pronto a giocarsi lo scudetto con la Juventus in un incandescente rush finale in Serie A.

L'incontro tra l'entourage di Sarri e il Chelsea nelle ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il patron del Chelsea Abramovich ha messo nel mirino Maurizio Sarri. Quest'ultimo ha un contratto con il Napoli fino al 2020 e ha congelato il discorso rinnovo fino alla fine della stagione. Una situazione in cui vorrebbe provare ad inserirsi il club inglese alla ricerca di un degno erede di Antonio Conte: ecco allora che il braccio destro del tecnico toscano Alessandro Pellegrini avrebbe incontrato a Londra i vertici del Chelsea, intenzionato a sondare il terreno per il futuro.

Il piano del Chelsea per Sarri, cifre e acquisti top

E il piano dei Blues per convincere Sarri è già pronto. Il club londinese potrebbe offrirgli un ingaggio biennale da 5 milioni netti più eventuali bonus (attualmente al Napoli ne guadagna 1.4 all'anno, anche se con il rinnovo potrebbe raddoppiare), con Abramovich pronto a versare nelle casse del Napoli gli 8 milioni necessari a pagare la sua clausola rescissoria. E come se non bastasse poi il Chelsea potrebbe mettere a disposizione del tecnico una cifra super per il mercato, assicurandogli in primis la possibilità di contare anche oltremanica sui due pupilli Koulibaly-Hysaj per un doppio affare da più di 150 milioni di euro.

Il mercato delle panchine dipende dalla lotta scudetto

Fantamercato? Attualmente è difficile pensare che questa prospettiva possa realizzarsi, e bisognerà attendere la fine della corsa scudetto per avere maggiori indicazioni in merito. Curioso come nel radar del Chelsea, oltre a Sarri ci sia proprio quel Massimiliano Allegri con il quale si giocherà il titolo di campione d'Italia. Le ultime 4 giornate di campionato dunque potrebbero avere sviluppi importanti in vista anche della prossima stagione, con Abramovich e non solo alla finestra.

I possibili eredi di Sarri al Napoli

Nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse sorprendentemente lasciare il Napoli, gli azzurri non si farebbero comunque trovare impreparati. Sono diversi i nomi sulla lista di Giuntoli e De Laurentiis, che negli ultimi mesi si sono comunque guardati intorno. In Serie A monitorati Gasperini e Giampaolo protagonisti di un ottimo lavoro rispettivamente con Genoa e Samp. Piacciono anche i profili di Emery, in uscita dal Psg e di Fonseca dello Shakhtar, con il nome più sorprendente che potrebbe essere quello di Benitez: lo spagnolo potrebbe anche decidere di tornare a Napoli, in caso di mancate garanzie dalla dirigenza del Newcastle.