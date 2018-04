Sarà un'estate caldissima a Londra. La capitale inglese rischia seriamente di essere uno dei centri nevralgici del calciomercato, con un volume di affari da record. In vista della prossima stagione l'imperativo per i top club della capitale è quello di ridurre le distanze dai campioni d'Inghilterra del City che hanno vinto a mani basse la Premier, e allestire rose competitive anche per la Champions, per provare a replicare l'exploit del Liverpool. Occhi puntati allora su Arsenal, Chelsea e Tottenham che potrebbero essere le regine del prossimo mercato, con una vera e propria rivoluzione.

Rivoluzione Arsenal, dopo Wenger 230 milioni per il mercato di Luis Enrique

La società destinata ad un rinnovamento epocale è soprattutto l'Arsenal. La prima importante novità riguarda l'addio dopo più di 20 anni di Arsene Wenger. Con la partenza di quest'ultimo si chiude un ciclo per i Gunners che sembrano intenzionati a ripartire dall'ex di Roma e Barcellona Luis Enrique. Oltre ad uno stipendio da 9 milioni di euro a stagione, il club come evidenziato dal Sun, vorrebbe mettere a disposizione un budget per il mercato impressionante, da 200 milioni di sterline, ovvero 230 milioni di euro.

Gli obiettivi di calciomercato dell'Arsenal 2018-2019

Con il nuovo allenatore, cambierà la filosofia di gioco dell'Arsenal. Ecco allora che il club semifinalista in Europa League si prepara alle grandi manovre. Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Radja Nainggolan, per il quale i Gunners sembrano essere pronti a tutto. Sarà puntellata anche la difesa, con nel mirino un altro giocatore della Serie A, ovvero quel Rugani che alla Juve non riesce a trovare spazio con continuità. Buone notizie arrivano anche sul fronte delle riconferme con Bellerin che si è già dimostrato pronto a rimanere nel nuovo Arsenal.

Chelsea, incognita allenatore. Abramovich pronto a far follie sul mercato

Situazione complicata invece in casa Chelsea. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo all'allenatore. Il futuro di Conte, nonostante il contratto, è in bilico: i tabloid d'oltremanica non hanno dubbi sul suo addio a fine stagione. Tanti i nomi sul taccuino di Abramovich per la successione, con il patron che come sempre inizierà a programmare la campagna acquisti a prescindere dal nuovo tecnico. Bisognerà evitare il rischio di restare a bocca asciutta come accaduto nella scorsa estate. Una situazione che conferma l'incompatibilità tra il magnate e Conte che negli ultimi anni avrebbe voluto maggiore peso specifico nelle scelte di mercato.

Le possibili trattative di mercato del Chelsea

Negli ultimi giorni, il nome di Max Allegri è tornato caldo per la panchina dei Blues per quella che sarebbe una nuova curiosa staffetta con Conte, come accaduto alla Juventus. Tesoretto come sempre importante per il club londinese con diversi obiettivi per tutti i reparti. Nel mirino soprattutto il perno del Napoli Koulibaly e per l'attacco ritorno di fiamma per Belotti. Ma non finisce qui per una squadra che sembra intenzionata a piazzare diversi colpi milionari.

Tottenham, dalle cessioni tesoretto super per il mercato

Non ha le disponibilità economiche di Arsenal e Chelsea, ma si prepara ad un mercato da protagonista il Tottenham. Due le certezze per gli Spurs che non si priveranno né di Pochettino in panchina e né della stella Kane in attacco, nonostante il pressing del Real. L'obiettivo è quello di arrivare a disporre di un tesoretto da circa 200 milioni di euro grazie alle cessioni di alcune pedine importanti com Rose, Wanyama, Dembele e Alderweireld e forse Lamela. Il tutto per regalare al manager argentino, innesti importanti per rendere la rosa ancor più competitiva.