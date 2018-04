Dopo Manchester United e Chelsea, anche l'Arsenal potrebbe farsi avanti per Radja Nainggolan. E' questa l'ultima indiscrezione rimbalzata dall'Inghilterra, dove impazza il "toto-allenatore" per la panchina dei Gunners. Le parole di Arsene Wenger, che ha confermato recentemente il suo addio, hanno infatti dato il via alle voci sul suo probabile successore. Secondo i tabloid, tra i nomi in corsa davanti a tutti ci sarebbe Luis Enrique.

Il tecnico asturiano, a spasso dal maggio dello scorso anno, avrebbe però già dettato delle condizioni di mercato. Prima di accettare l'incarico, l'ex allenatore del Barcellona vorrebbe infatti rinforzare adeguatamente la squadra con alcuni giocatori considerati indispensabili. Tra questi anche Radja Nainggolan che, nella scorsa estate, ha rinnovato con la Roma fino al 2021 con uno stipendio di oltre 4.5 milioni di euro a stagione.

Il valore di Nainggolan e il Fair Play Finanziario

Per arrivare al centrocampista belga, per il quale la Roma aveva rifiutato 40 milioni dal Chelsea, servirà però un investimento di più di 50 milioni di euro: una cifra che i Gunners potrebbero anche sborsare, per convincere definitivamente Luis Enrique ad accettare l'incarico. In casa giallorossa, dove fino ad oggi non era stata presa in considerazione l'idea di fare a meno del "Ninja", le cose potrebbero però cambiare a causa dei "paletti" del Fair Play Finanziario dell'Uefa.

Con l'addio ad Arsene Wenger, sempre contrario all'acquisto di calciatori di una certa età, l'Arsenal potrebbe dunque dare la caccia al nazionale belga che compirà i 30 anni il prossimo 4 maggio. Secondo i bookmaker e il famoso tabloid "The Sun", l'accoppiata Luis Enrique-Radja Nainggolan potrebbe dunque movimentare l'estate di mercato del club londinese: pronto a chiudere l'epopea Wenger e ad aprirne una completamente nuova.