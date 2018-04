Dalla scorsa stagione il suo nome è stato spesso e volentieri accostato alla Juventus. Hector Bellerin è destinato a rimanere uno dei sogni di mercato proibiti della società bianconera. Il laterale spagnolo infatti, finito nel mirino anche del Barcellona, non sembra avere alcuna intenzione di lasciare in anticipo l'Arsenal rispetto alla scadenza del contratto con buona pace delle sue pretendenti.

Bellerin vuole rimanere all'Arsenal, niente Juve sul mercato

Dopo la notizia relativa all'addio di Wenger a fine stagione, l'Arsenal si prepara ad iniziare un nuovo ciclo con in panchina un degno erede del manager transalpino. E Bellerin ha intenzione di rimanere alla corte dei Gunners, onorando il contratto con la società londinese fino al 2023. La conferma è arrivata nella curiosa chiacchierata con i compagni Holding e Mertesacker sul canale ufficiale Youtube dell'Arsenal. Poche parole ma che non lasciano dubbi: "Ho già chiesto la numero 2″. L'esterno che finora ha indossato la maglia numero 24, dunque vuole il numero lasciato ormai libero da Debuchy.

Barcellona e Juve all'asciutto per l'esterno spagnolo

Niente da fare dunque per Barcellona e Juventus. La società bianconera aveva individuato nel velocissimo classe 1995 il rinforzo ideale per la Vecchia Signora. Giovane, duttile, abile nelle due fasi e di prospettiva, Bellerin sarebbe stato oggetto secondo i tabloid spagnolo di un'offensiva da 57 milioni di euro dalla Juve. Le cifre adesso però sembrano destinate a lasciare il tempo che trovano perché il laterale non si muoverà da Londra.

La Juve vuole un terzino destro: ecco gli obiettivi di calciomercato

Sfumato Bellerin dunque la Juventus dovrà seguire diverse piste per quello che è un obiettivo imprescindibile per il prossimo mercato. Con Lichtsteiner ad un passo dall'addio, De Sciglio alle prese con diversi problemi muscolari e Howedes che potrebbe anche non essere riscattato Marotta e Paratici dovranno necessariamente trovare un esterno destro. Tanti i nomi sulla lista della Vecchia Signora: l'obiettivo più alla portata sembra essere quello che porta a Darmian abile a giocare su entrambe le corsie. I nomi nuovi sono quelli di Piccinni e Cancelo. Per il classe 1992 italiano si sta ben disimpegnando contro lo Sporting e i tempi potrebbero essere maturi per un ritorno in Italia con la valutazione del suo cartellino che su cifre inferiori ai 10 milioni.

Juventus pronta a soffiare Cancelo all'Inter

Diverso il caso di Cancelo, per il quale la Juventus potrebbe sfidare l'Inter sul mercato. Il laterale portoghese si è rivelato uno dei migliori calciatori dei nerazzurri che stanno valutando la possibilità di riscattarlo dal Valencia. 38 milioni di euro però rappresentano una cifra alta, che potrebbe essere ammortizzata con il 25 milioni di Kondogbia. In questa situazione, come evidenziato da Tuttosport, potrebbe inserirsi la Juventus per cui la somma richiesta dai "pipistrelli" non rappresenta un ostacolo insormontabile