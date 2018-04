"E' giunto il momento". Dopo ventidue anni di Arsenal, Arsene Wenger ha comunicato ufficialmente di voler lasciare la panchina dei Gunners. Per la storia del club londinese, si tratta di un passaggio importante che ovviamente apre nuovi scenari soprattutto per la scelta di chi dovrà prendere in mano l'eredità del 68enne manager francese. Nonostante ci siano ancora alcune partite da giocare in Premier League, i tabloid britannico sono convinti che il nome del suo successore non tarderà molto ad arrivare.

Nel frattempo si sono già scatenati tifosi e bookmaker, che nelle ultime ore si sono divertiti a mettere insieme una rosa di nomi per la prossima stagione. Tra i profili maggiormente segnalati dalla stampa inglese, ci sarebbero quelli di Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Joachim Loew e Leonardo Jardim.

L'outsider Vieira

I due allenatori in pole position per la panchina del club inglese sarebbero Ancelotti e Luis Enrique. Il tecnico di Reggiolo, dopo l'esonero dal Bayern Monaco, i mesi di riflessione e i continui contatti con la Federazione italiana per la possibile candidatura azzurra, non vede l'ora di tornare in campo e ha ammesso di preferire un club ad un'eventuale nazionale. Già vincitore di una Premier League nella stagione 2009/2010, Ancelotti potrebbe così clamorosamente tornare in Inghilterra e prendere in mano i Gunners. Secondo il "Telegraph", davanti a tutti ci sarebbe invece lo spagnolo: in attesa dal maggio 2017 quando lasciò la panchina del Barcellona.

L'eventualità che il nome del successore di Wenger venga fatto a breve, dovrebbe dunque escludere dai candidati tutti coloro ancora in corsa per obiettivi importanti: tra questi Massimiliano Allegri, spesso accostato alla panchina dell'Arsenal. Un'alternativa da non sottovalutare, infine, sarebbe quella di Patrick Vieira: attualmente in Major League Soccer con il New York City.