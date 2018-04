Il conto alla rovescia per il big match che vale lo scudetto è iniziato. Juventus e Napoli s'incontreranno domenica sera, nel posticipo della 34sima giornata di campionato (ore 20.45, in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per abbonati Sky e Mediaset). Probabili formazioni, dettagli tecnici, quote della agenzie di scommesse, pronostici del match più atteso scandiscono le tappe d'avvicinamento all'incontro che può rappresentare una svolta per l'assegnazione del titolo: da un lato la formazione di Allegri che può allungare a ben 7 la striscia dei titoli consecutivi, dall'altra la squadra di Sarri che in Italia ha trionfato per l'ultima volta all'epoca di Maradona e attende da oltre 30 anni la gioia del trionfo tricolore.

Valore delle rose, età media, stranieri

In attesa dei numeri di campo – si spera nelle prodezze dei singoli protagonisti – ecco i numeri del confronto statistico offerto da Trasnfermarkt.it tra Juventus e Napoli a cominciare dal valore delle rose: quella bianconera (616.30) e si gran lunga superiore a quella dei partenopei (434.50) con un saldo positivo di 181.8 milioni di euro. Il valore medio di un calciatore della Juventus è di 24.65 milioni a fronte dei 17.38 dell'avversario. I campani hanno un parco calciatori più giovane rispetto alla ‘vecchia signora': l'età media dei padroni di casa è 29 anni, quella ospite è 27. In nazionale (sia quella maggiore sia quelle giovanili) la Juve ha 20 tesserati a fronte dei 15 del Napoli che invece prevale quanto a numero di stranieri in rosa: 20 a 16.

Chi è il calciatore più prezioso di Juventus e Napoli?

Tra i bianconeri è la Joya, Paulo Dybala, il cui valore di mercato si aggira sui 100 milioni. L'argentino ha 24 anni e, confidando nella chiamata con la Seleccion di Sampaoli per il Mondiale di Russia 2018, nei prossimi pesi potrebbe vedere aumentare la propria quotazione in maniera esponenziale fino a divenire. Alla Juventus è legato da un contratto fino al 2022 (stipendio da top player con ingaggio da 7/7.5 milioni) e senza clausola rescissoria: su di lui c'è l'interesse del Paris Saint-Germain che potrebbe decidere di puntare tutto sull'ex Palermo in caso di Neymar che piace al Real Madrid.

Lorenzo Insigne, 26 anni, è l'oggetto prezioso della rosa a disposizione di Sarri: come Dybala è vincolato al Napoli fino al 2022, anche nel suo caso non è prevista clausola rescissoria mentre inferiore è l'ingaggio (il ‘magnifico' percepisce un ingaggio di 4.5/5 milioni a stagione). Valore di mercato: 60 milioni di euro, cifra che ha spinto il Liverpool di Klopp a metterlo nel mirino ritenendolo un investimento possibile.

Il monte stipendi di Juventus e Napoli

E' 150.6 milioni lordi il monte ingaggi della Juventus che per la stagione 2017/2018 ha fatto registrare un aumento del 16% rispetto alla scorsa stagione (fonte Calcio e Finanza). Il calciatore più pagato è Gonzalo Higuain che percepisce uno stipendio di 7.5 milioni netti l’anno, seguito da Dybala (7), Douglas Costa (6), Pjanic e Buffon (entrambe a 4.5 milioni). Il monte ingaggi lordo del Napoli (77.89 milioni) è sì in rialzo del 12% (pesano i rinnovi di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly) ma resta nettamente inferiore rispetto a quello dei bianconeri. Il giocatore più pagato della rosa è Lorenzo Insigne (4.5 milioni netti) seguito Dries Mertens e Marek Hamsik (3.5), Callejon (3) e Milik (2.5).

Classifica, gol fatti e subiti, bilancio scontri diretti

In classifica i bianconeri (85 punti) sono a +4 rispetto agli azzurri (81) e, al momento, hanno dalla loro parte anche il vantaggio acquisito nel confronto diretto giocato al San Paolo (vittoria per 1-0, gol di Higuain). Cosa significa? Che se a Torino il Napoli vince con 2 reti di scarto (meglio senza subirne) riesce a spostare l'ago della bilancio dalla propria parte nel calcolo che verrebbe fatto in caso di arrivo a pari punti a fine campionato. La squadra di Allegri ha vinto 27 gare, ne ha pareggiate 4 e perse 2; quella di Sarri ha ottenuto 25 vittorie, 6 pareggi e stesso numero di sconfitte (2). Sono 78 i gol realizzati dai bianconeri, 19 quelli subiti con una differenza reti di +59. Quella del Napoli è di +47, frutto di 70 centri fatti e 23 subiti.

Il bilancio degli ultimi 10 incontri tra Juve e Napoli

Dal 2014 a oggi, negli ultimi 10 incontri tra Juventus e Napoli hanno prevalso per 6 volte i bianconeri. Tre le vittorie dei partenopei, una sola volta s'è verificato il pareggio. Il successo più pesante dei partenopei risale al 2014, in occasione della finalissima di Supercoppa italiana giocata il 22 dicembre: allora la squadra allenata da Rafa Benitez s'impose per 8-7 dopo i calci di rigore e i tempi regolamentari chiusi sul 2-2.

Il confronto degli allenatori, Allegri vs Sarri

Il bilancio del confronto tra allenatori è tutto in favore di Massimiliano Allegri: su 10 incontri disputati contro Maurizio Sarri ne ha vinti ben 7, con 2 sconfitte, 1 pareggio per una media punti di 2.20 rispetto allo 0.70 dell'avversario. Differente è il bilancio di Allegri contro il Napoli: su 23 volte che ha incrociato gli azzurri ha vinto in 9 occasioni, perso in 6 e pareggiato in 8 (media punti 1.52). Quanto a Sarri, contro la Juve ha giocato 10 volte raccogliendo 2 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte (media punti 0.80).

Sia Allegri sia Sarri hanno un contratto fino al 2020. Il tecnico del Napoli, però, ha una clausola rescissoria valida fino al 31 maggio di 8 milioni di euro che può consentirgli di liberarsi in anticipo rispetto alla data di scadenza. Tra i due allenatori è abissale la differenza in termini di stipendio: Allegri guadagna 7 milioni a stagione, Sarri ‘solo' 1.4 milioni che in Serie A lo ha collocato fuori dal podio dei più pagati (Spalletti, Inter – 4 milioni; Montella, finché è rimasto al Milan – 3 milioni) e alle spalle anche di Di Francesco (1.5 milioni, Roma) e di Mihajlovic (esonerato dal Torino, 1.5 milioni)