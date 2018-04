"In questo momento il mio futuro non m'interessa". Di fronte alla volata per lo scudetto, Maurizio Sarri ha preferito nuovamente glissare su quello che sarà il suo destino. Il tecnico del Napoli, che ancora non ha rinnovato con il presidente Aurelio De Laurentiis, è infatti concentrato sulle ultime partite del campionato e non vuole in questo momento affrontare il discorso del contratto.

Una posizione che avrebbe obbligato il club a guardarsi intorno e selezionare alcuni possibili successori, in caso di una clamorosa rottura con Sarri. Secondo Radio Crc, qualora la squadra riuscisse a vincere lo scudetto e dovesse dire addio al suo tecnico, De Laurentiis preferirebbe avere in panchina un allenatore dal profilo internazionale. In questo caso i nomi sarebbero quelli di Unai Emery e di Paulo Fonseca.

Le parole di Benitez e la suggestione Giampaolo

Tra i due contendenti, potrebbe però spuntare un terzo candidato che a Napoli conoscono e ricordano molto bene: Rafa Benitez. L'attuale manager del Newcastle, pare però vicino al prolungamento sulla panchina dei Magpies: "Ho già incontrato la dirigenza e a breve tornerò a farlo – ha dichiarato lo spagnolo ai tabloid britannici – Vedremo cosa accade, spero si risolva tutto rapidamente. Le mie ambizioni? Devono essere le stesse dei tifosi".

Se lo scudetto dovesse invece finire a Torino e Sarri lasciare Castel Volturno, secondo Radio Crc la dirigenza partenopea punterebbe con decisione su un profilo italiano. Il nome più gettonato, in questo caso, è quello di Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria, che proprio con i liguri ha confermato tutte le sue qualità, è un pallino del presidente De Laurentiis da molto tempo. Un outsider sul quale puntare, potrebbe infine essere Giampiero Gasperini. Il tecnico piemontese, in caso di chiamata di una grande squadra, potrebbe decidere di rimettersi in gioco in un top club nonostante il flop con l'Inter nel 2011.