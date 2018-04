Fiorentina-Napoli è una delle sfide più importanti della 35a giornata di Serie A. Quando alle 18 il match prenderà il via i partenopei saranno già a conoscenza del risultato della Juventus, che sabato sera sfiderà l’Inter a San Siro. Potrebbe esserci l’operazione sorpasso o ci sarà l’ennesima risposta da dare ai campioni d’Italia. Mentre la viola conoscerà già i risultati di Atalanta, Milan e Sampdoria con cui si gioca la qualificazione all’Europa League.

Il match tra viola e partenopei sarà trasmesso naturalmente in diretta su Sky e Mediaset Premium, e naturalmente anche in streaming su SkyGo e su Premium Play. Nella gara di andata il tecnico viola Pioli riuscì a bloccare la sua nemesi Sarri portando a casa lo 0-0 al San Paolo. Totalmente diversa l’ultima partita giocata al ‘Franchi’, dove un anno fa finì 3-3, pochi giorni prima di Natale, le squadre di Sousa e Sarri diedero vita a un match spettacolare, con pareggio finale di Gabbiadini.

Il Napoli non vince a Firenze da tre anni, quel giorno decise Higuian e Insigne si ruppe il crociato. Sono addirittura nove anni che la viola in casa non batte il Napoli. Complessivamente il bilancio delle sfide tra Fiorentina e Napoli nelle sfide giocate a Firenze è nettamente favorevole ai padroni di casa, che hanno vinto 35 volte su 67, 17 pareggi, 15 vittorie del Napoli, che anche nell’era Maradona non ha mai avuto vita facilissima al Franchi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli. Nella partitella del giovedì la Fiorentina ha realizzato 13 gol e ha dimostrato brillantezza, ma Pioli ha perso Vitor Hugo, il difensore portoghese ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Forse la stagione di Hugo è già finita. Pioli ha un problema in più nel preparare la sfida con il Napoli. Sarri ha invece le idee più chiare, giocano tutti i titolarissimi con Mertens, a secco da quasi due mesi, favorito su Milik.

Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Gaspar; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Pronostici: risultato esatto e primo marcatore, le principali quote delle agenzie di scommesse. Napoli chiaramente favorito, la vittoria degli azzurri è quotata circa 1.50, mentre quella della Fiorentina può arrivare fino a 7! Oscilla a metà quella del pareggio, 4.50. Secondo i bookmakers i risultati che hanno più chance sono l’1-0 e il 2-0 per il Napoli, che vanno tra il 6.10 e il 7.50. Il 2-1 per i partenopei è quotato a 8. Il pareggio per 1-1 è a 8.50. Se si ripetesse il 3-3 dello scorso anno farebbe la fortuna di quello scommettitore che ha deciso di scegliere quel risultato quotato 100!

in foto: Le quote sul risultato esatto di Fiorentina–Napoli (immagine tratta da superscommesse.it).

Per quanto riguarda il primo marcatore il nome più caldi sono quelli di Mertens e Milik, in ballottaggio per una maglia, entrambi quotati a 4. Seguono a ruota, con la stessa quota a 7.50, Callejon, Insigne e il ‘Cholito’ Simeone. A 9 c’è Federico Chiesa come primo marcatore. Veretout, in grade spolvero nelle ultime giornate, è dato a 12. Identica quota per Saponara, che giocherà alle spalle di Simeone. Interessanti le quote di Albiol e Koulibaly, autori di gol pesanti nelle ultime giornate, entrambi sono a 33.