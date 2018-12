La platea dello stadio San Paolo ha il palato fine, e non può essere altrimenti dopo aver visto in azione un certo Diego Armando Maradona. Ecco perché si è accesa ed infiammata, durante una sfida che di certo non poteva avere il fascino delle notti migliori di Champions League, per le giocate e il gol di Adam Ounas. Il ventiduenne talento franco-algerino, grazie alla cura Ancelotti, è stato infatti tra i migliori in campo nel match contro il Frosinone raccogliendo l'ovazione del pubblico di Fuorigrotta.

Al di là del bellissimo gol del 2 a 0 (un siluro dai venticinque metri che si è andato ad infilare alla destra di Sportiello), l'ex gioiello del Bordeuax ha scatenato l'entusiasmo generale al ventesimo del primo tempo con un numero degno del suo illustre predecessore: doppio colpo di tacco ad ubriacare Chibsah e Beghetto, pallone accarezzato con la suola e tunnel all'avversario: una giocata che è già diventata virale sui social network.

L'importanza di Ancelotti

Chiuso da Callejon e Insigne e dalle discutibili teorie di Sarri (che preferiva giocare sempre con i suoi titolarissimi), Adam Ounas nella passata stagione ha raccolto appena 7 presenze in Serie A e non ha mai potuto far vedere fino in fondo le sue qualità. Con l'arrivo di Ancelotti al Napoli, il mancino nato nella Loira francese ha invece svoltato, messo in campo i suoi colpi migliori e totalizzato già tre presenze e due gol.

Il tutto per la gioia di Aurelio De Laurentiis, che spese per lui 10 milioni di euro (più bonus) e che ha sempre "rinfacciato" al precedente allenatore la sua inclinazione a voler far giocare sempre gli stessi calciatori della rosa napoletana. "Ancelotti mi ha convinto

a restare – ha spiegato Ounas, in una recente intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss – Con lui lavoriamo bene, parla con tutti e ti aiuta soprattutto nella testa. Mi dà fiducia".