Allan lascerà o meno il Napoli nella finestra di calciomercato invernale? Le ultime notizie di calciomercato confermano la forte volontà del Paris Saint Germain di tentare l'affondo per il centrocampista brasiliano, con un'offerta che include anche la possibilità di un'importante sponsorizzazione da parte della Qatar Airways per il Napoli. Aurelio De Laurentiis se da un lato smentisce le offerte per il suo gioiello, dall'altro conferma i contatti con il Psg aprendo alla possibilità di trattare i suoi pezzi pregiati, in caso di proposte importanti. Nel frattempo gli azzurri si cautelano, con il pressing su Pablo Fornals jolly di centrocampo del Villarreal.

Calciomercato Napoli, l'ultima offerta e il piano del Psg per Allan

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Allan. Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell'accelerata dei campioni di Francia, intenzionati a produrre l'affondo decisivo per strappare il centrocampista brasiliano al Napoli. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", ci sarebbe una nuova offerta da parte del Psg, che per tentare De Laurentiis a mollare la presa su Allan, avrebbe inserito anche un contratto di sponsorizzazione per il futuro molto vantaggioso per il Napoli, attraverso il marchio Qatar Airways, che amplierebbe dunque il suo "raggio d'azione" in Italia.

Psg-Napoli, le cifre della trattativa per Allan e lo stipendio del calciatore

Negli ultimi giorni di calciomercato dunque il Psg giocherà l'all-in per Allan. La nuova offerta del club transalpino è di oltre 60 milioni per il cartellino del giocatore brasiliano. Una somma destinata ad aumentare visto che il patron dei Bleus Al-Khelaifi vuole inserire nel discorso di mercato con il Napoli, anche un'importante contratto di sponsorizzazione targato Qatar Airway. In questo modo l'offerta complessiva per De Laurentiis sarebbe di circa 100 milioni di euro. Una somma importante con il Psg che può contare su un accordo di massima con Allan, sulla base di un contratto quadriennale da 8 milioni di euro a stagione.

De Laurentiis, la trattativa Allan-Psg e il possibile arrivo di Fornals

Il Napoli valuta dunque la possibilità di privarsi di Allan. De Laurentiis a RMC Sport, pur smentendo di aver ricevuto un'offerta concreta dai Bleus ha aperto ai contatti parlando degli ottimi rapporti tra i due club: "Non ho ricevuto alcuna offerta. Ma i due club parlano spesso per valutare eventuali occasioni, siamo amici. Vedremo se ci sarà l'opportunità. Le cifre? Noi cerchiamo sempre di trattenere i nostri giocatori, se si creeranno i presupposti vedremo. Ma parlare di soldi non mi piace". Nel frattempo un altro indizio di mercato arriva dalla Spagna: il Napoli è ad un passo da Fornals, potrebbe essere lui il sostituto di Allan?