in foto: Ancelotti in aeroporto – Foto Europa Calcio

Carlo Ancelotti è arrivato a Napoli? Le voci e le indiscrezioni continuano a circolare in maniera incontrollata, soprattutto dopo che il tecnico di Reggiolo è stato immortalato all'interno di un aeroporto che molti (erroneamente) hanno riconosciuto come quello di Capodochino. La fotografia sembra invece esser stata scattata a Monaco nel 2017, e non ritrae Ancelotti neanche dal suo ritorno dopo il viaggio a Milano per la partita d'addio di Andrea Pirlo. L'euforia generale dei tifosi azzurri (soprattutto sui social) è infatti nata dopo l'articolo di "Europa Calcio", che nel pezzo non citava i motivi di questo presunto viaggio nel capoluogo campano del mister di Reggiolo.

Nonostante tutto, l'incontro con Aurelio De Laurentiis potrebbe comunque essere molto vicino. Chiusa l'esperienza in Bundesliga e rifiutata la panchina della Nazionale italiana, il 58enne allenatore emiliano sarebbe infatti pronto a valutare le offerte del Napoli e a ritornare in Italia. Presente anche lui alla partita d'addio di Andrea Pirlo, che si è giocata nella serata di ieri a San Siro, Carlo Ancelotti sta dunque valutando il suo futuro dopo la fine del rapporto di lavoro con la società bavarese: terminato ufficialmente subito dopo la fine del campionato tedesco, vinto ancora una volta da Ribery e compagni.

I dettagli del possibile accordo

Secondo indiscrezioni, i contatti tra le due parti sarebbero frequenti e l'ottimismo generale che si è generato in città più che giustificato. L'allenatore dovrebbe firmare un contratto biennale, con un'opzione di un anno e un ingaggio di 6/6,5 milioni a stagione più bonus. Tra De Laurentiis e Ancelotti, sarebbe inoltre stata condivisa la strategia relativa al mercato. Nei presunti contatti telefonici tra i due, sarebbero state prese in considerazione le cessioni di Mertens e Jorginho e le conferme di Koulibaly e di Insigne.