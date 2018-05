Un braccio che mostra i muscoli e un cuore azzurro incastonati accanto un Forza Napoli sempre. Il messaggio postato su Instagram da Dries Mertens dà l'impressione di tutt'altro che un addio alla maglia dei partenopei. ‘Ciro', com'è stato soprannominato dai tifosi per esserne diventato un idolo, rivendica con orgoglio la stagione straordinaria appena conclusa e quasi dà appuntamento alla prossima a dispetto delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla città, la sua città, e dalla Serie A nella prossima estate. In mezzo ci sarà il Mondiale in Russia che vivrà – spera – da protagonista con il Belgio.

Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito – ha scritto Mertens a corredo di un video con alcuni dei suoi gol più belli con la maglia del Napoli -, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo… Per il futuro è importante sapere che NOI napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre.

A post shared by Dries Mertens (@driesmertens) on May 22, 2018 at 2:26am PDT

Dries ‘Ciro' Mertens farà ancora parte dell'attacco azzurro? A Maurizio Sarri deve l'intuizione di averne sfruttato le caratteristiche tali da trasformarlo anche in prima punta. Da esterno che spesso s'alternava con Insigne sulla sinistra e faceva da spalla a Gonzalo Higuain, l'ex Psv s'è trasformato in un ‘nove vero' quando ragioni di necessità (l'infortunio di Milik) hanno costretto il tecnico al cambio in corsa. Mertens ha risposto ‘presente' alla chiamata costituendo assieme al ‘magnifico' e a Callejon quel tridente ‘leggero' capace di fare ‘gol pesanti'.

Lo score del belga. Sono 22 le reti segnate quest'anno, di cui 18 in campionato: numeri da bomber implacabile incorniciati in gesti tecnici esaltanti (ricordate la palombella che tramortì la Lazio?) compiuti dall'estate 2013 a oggi. Cinque stagioni, 185 gol… e tanto basta per restare nel cuore dei napoletani.