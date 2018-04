Il futuro della porta del Napoli potrebbe parlare portoghese. Dopo aver valutato diversi profili (italiani e non), il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe molto vicino a chiudere la trattativa con Rui Patricio: campione d'Europa nel 2016 con la nazionale lusitana e da sempre numero uno dello Sporting Lisbona. Nei prossimi giorni la società partenopea avrà un altro incontro con Carlos De Almeida Gonçalves, l'agente del portoghese, per definire gli ultimi dettagli dell'operazione che dovrebbe prevedere per il trentenne portiere un contratto fino al 2022, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.

Come ha rivelato il quotidiano "Il Mattino", nei giorni scorsi c'era già stato un summit tra le parti per capire la disponibilità del giocatore a prendere il posto di Reina e a lasciare Lisbona: un'eventualità che Rui Patricio avrebbe accolto con favore, poiché è molta la sua voglia di provare un'avventura all'estero dopo una vita spesa a difendere i pali della porta dello Sporting.

Una firma prima del Mondiale

Cresciuto nello Sporting Lisbona, club con il quale ha giocato fino ad ora più di 400 partite, Rui Patricio potrebbe dunque diventare il nuovo portiere del Napoli. La società campana, con Aurelio De Laurentiis in testa, preme per far firmare il portiere prima della partenza per i prossimi mondiali. Al momento, però, manca ancora il sì definitivo del giocatore e anche l'accordo con lo stesso club portoghese che, per il cartellino del suo estremo difensore, chiede circa 16 milioni di euro.

Dopo aver preso in considerazione una decina di nomi per il successore di Pepe Reina (tra questi anche Perin, Meret, Cragno, Leno e Mignolet), il Napoli ha ora puntato tutto sul capitano dello Sporting Lisbona: "Rui Patricio è un fenomeno e non piace soltanto al Napoli – ha spiegato l'ex azzurro Vidigal, oggi dirigente del club lusitano, a Kiss Kiss – Le opportunità per andare via sono arrivate, ma non penso che il club lo lascerà andare. Mi ha chiesto di Napoli, sicuramente guarda al calcio italiano come una possibilità se lascerà il Portogallo".