A San Siro parò un calcio di rigore a Mario Balotelli che lasciò bofonchiare sul dischetto e con un ‘diavolo' per capello. A San Siro, sponda milanista, Pepe Reina tornerà nella prossima stagione ma non sarà più avversario: con Donnarumma in partenza (solo una clamorosa qualificazione in Champions potrebbe evitarne la cessione) sarà il portiere spagnolo del Napoli a prendere il posto dell'enfant prodige che sembra diretto verso Parigi. La strada è tracciata: a meno di cambi di rotta la prossima che farà capolino al San Paolo sarà nella porta opposta.

Da Rafa a Sarri. L'ex Liverpool, che sotto il Vesuvio arrivò con Rafa Benitez, chiuderà la sua esperienza in azzurro a fine stagione quando la scadenza naturale del contratto sancirà, di fatto, l'addio: che possa accadere con lo scudetto in petto e sotto la Curva cantando ‘un giorno all'improvviso' è l'auspicio del calciatore e del pubblico che lo ha eletto a beniamino; che sia già scritto è stato lo stesso giocatore a confermarlo ad amici in occasione della festa di compleanno della piccola Grecia, una dei suoi cinque figli. Alla festa di compleanno c'erano anche alcuni compagni di squadra quali Hamsik, Callejon, Maggio ed Albiol.

Il calcio è così – avrebbe confidato Reina -. Oggi sei qui e domani sei da un'altra parte. Oggi facciano festa e ci salutiamo perché il prossimo anno non sarò più qui.

La tentazione d'agosto. A fine agosto, nell'ultima settimana di mercato, il Paris Saint-Germain lo tentò con un'offerta ricca ma il Napoli – allora sprovvisto di adeguata alternativa – disse di no e lui stesso non se la sentiva di lasciare in quel modo un pubblico che lo ha sempre osannato, nel bene e nel male. Con De Laurentiis i rapporti non sono idilliaci da tempo e, al di là delle incomprensioni, è chiaro l'obiettivo da parte della società di voler puntare su un portiere più giovane (Leno, Perin i nomi più gettonati).

Due indizi fanno una prova. A quel che già si sapeva (lo spagnolo avrebbe potuto lasciare Napoli anche nell'estate scorsa) si aggiunge anche un altro particolare: l'iscrizione dei figli all'istituto scolastico per il prossimo anno è scaduta il 6 febbraio e non è stata confermata. C'è ancora qualche mese per fare i bagagli e Pepe per adesso resta concentrato sulla maglia azzurra e sull'obiettivo che il patto nello spogliatoio ha reso d'acciaio il gruppo di Sarri: conquistare lo scudetto e andare via da trionfatore. Chapeau, lo merita.