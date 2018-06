Il mercato del Napoli sembra ruotare attorno a Karim Benzema, uno dei big che potrebbe aver chiesto Carlo Ancelotti, che conosce bene il quasi trentunenne bomber vincitore con il Real di quattro Champions negli ultimi cinque anni. L’attaccante francese, che non è stato convocato per i Mondiali, in questo momento si sta godendo il meritato riposo, ma non sta filando tutto liscio. Il calciatore in questi giorni ha mostrato sui social le sue vacanze extra lusso e i suoi followers lo hanno criticato pesantemente.

Benzema e il mercato del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha già acquistato Verdi e ha bloccato anche i portieri Meret e Karnezis, l’austriaco Lainer e lo spagnolo Fabian Ruiz, ma Ancelotti avrà un grande nome. Si fanno tanti nomi, su tutti quelli di Boateng, Vidal e Benzema. Quello del francese è il nome più caldo. In Spagna c’è chi sostiene che la trattativa può rapidamente prendere piede. Il giocatore è in uscita dal Real, che pensa sempre a Lewandowski, ma il problema è dato dall’ingaggio, da 8,5 milioni netti a stagione. Il giocatore non sarà ceduto per meno di 50 milioni di euro.

Benzema e le sue vacanze extra lusso. Quasi tutti i calciatori del Real Madrid sono in Russia e stanno disputando un Mondiale eccellente, su tutti Modric e Cristiano Ronaldo. Benzema invece non fa parte della nazionale francese da più di due anni, per un serio motivo extra calcistico. L’attaccante del Real Madrid in questo momento si sta godendo le vacanze e sui social sta mostrando i suoi movimenti. Benzema se la sta spassando tra aerei privati e vetture, bellissime e dal costo elevato: Porsche, Ferrari, Lamborghini. Sul suo profilo Instagram non mancano foto di meravigliosi Rolex, e degli spostamenti che, sempre con dei voli privati è passato dal Kuwait al Bahrein e poi è volato negli Stati Uniti.