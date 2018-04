Blindato nel centro sportivo di Castel Volturno, Maurizio Sarri lavora per la sfida decisiva con la Juventus: gara che potrebbe segnare definitivamente il destino di questo campionato. Davanti ad una partita da non sbagliare, il tecnico partenopeo sta infatti riflettendo con attenzione su quale squadra schierare dal primo minuto contro i bianconeri. Una scelta non facile, dettata anche dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

L'ultima partita del San Paolo, vinta con l'Udinese, ha in questo senso dato indicazione importanti e riportato alla ribalta Piotr Zielinski e Arek Milik: decisivi nel ribaltare il risultato contro i friulani. I due giocatori polacchi sono una risorsa che Sarri potrebbe sfruttare e le loro candidature, a poche ore dalla partitissima dell'Allianz Stadium, appaiono ora in forte rialzo.

Le condizioni di Hamsik e Mertens

Le possibilità che il mister azzurro li faccia scendere in campo dal primo minuto, sono però molto poche. Contro i campioni d'Italia, il Napoli si affiderà presumibilmente ai suoi titolarissimi nonostante alcuni di loro non siano in una condizione brillante. A preoccupare maggiormente i tifosi partenopei, sono soprattutto Marek Hamsik e Dries Mertens: apparsi in flessione rispetto a qualche settimana fa.

Dopo essersi ripreso da un primo momento d'appannamento, Hamsik pare avere nuovamente la spia della riserva accesa. Il capitano del Napoli, già sottotono nelle ultime uscite, anche con l'Udinese è apparso poco brillante ed è stato sostituito proprio da Mertens: partito dalla panchina, dopo le fatiche dell'impegno di San Siro contro il Milan. Anche l'attaccante belga non sta passando un buon momento, e il fatto che non riesca più a trovare la porta è un campanello d'allarme in vista della match con la Juventus.