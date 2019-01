C'è chi sceglie il sole e il caldo delle Maldive, e chi invece preferisce passare le vacanze in montagna. In attesa di tornare a disposizione dopo l’infortunio alla coscia destra accusato nella gara contro l’Inter, Marek Hamsik ha infatti deciso di trascorrere la sosta invernale a Donovaly: piccolo villaggio slovacco, a 250 km dalla capitale Bratislava, famoso per essere un centro turistico dotato di ottimi impianti sciistici.

Il capitano del Napoli, nonostante la temperatura glaciale (spesso sotto i dieci gradi), ha così ha scelto di passare al freddo e con la famiglia i primi giorni dell'anno. Il clima tutt'altro che mite non gli ha neanche tolto la voglia di divertire tutti e di improvvisare, insieme ad un amico, un pupazzo di neve "umano". Coperto soltanto da un paio di calzini, dai boxer e da un cappello invernale, il giocatore partenopeo si è infatti disteso sotto la neve sul terrazzo di casa: uno "show" ripreso da un telefonino e subito postato sul suo profilo Instagram.

I primi impegni ufficiali di "Marekiaro"

Atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti e per la preparazione alla sfida di Coppa Italia con il Sassuolo (in programma il 13 gennaio: sette giorni prima del big match di campionato con la Lazio), Marek Hamsik si è così concesso un divertente fuori programma. Prima di partire per la Slovacchia, "Marekiaro" aveva fatto un'analisi del 2018 e rivelato i suoi obiettivi per il nuovo anno attraverso il suo sito ufficiale: "Sono molto felice per i record che ho battuto e per essere entrato nella storia del Napoli. Per il 2019 mi auguro di godere di buona salute. Vorrei vincere un trofeo con questa maglia: siamo in corsa in campionato, in Coppa Italia e in Europa League".

"Abbiamo iniziato il 2018 da primi in classifica, giocando un ottimo calcio, ma non siamo riusciti a reggere il passo della Juventus, che ha vinto il campionato – ha concluso il giocatore azzurro – Ricorderemo per sempre l'accoglienza a Napoli, dopo aver vinto a Torino: quasi 25.000 persone ci attendevano a Capodichino. Adesso siamo al secondo posto, a nove punti dalla prima, ma ci sono ancora tante partite da giocare e tutto è possibile".