La carica dei 101. Sono i punti che la Juventus ha raccolto nell'anno solare 2018, più della metà conquistati nel girone di andata del campionato attuale (53) frutto di 17 vittorie e 2 pareggi. Solo Genoa (1-1 a Torino) e Atalanta (2-2 a Bergamo) sono riusciti a porre un argine alla marcia inarrestabile dei bianconeri. Titolo d'inverno da record: +9 sul Napoli, +14 sull'Inter terza e addirittura +21 sulla Lazio quarta che completa il podio Champions. E' la legge del gol (38/11, +27 in differenza reti) e dei numeri che certifica lo strapotere della squadra di Allegri in Italia, nell'attesa di affermarsi anche in Europa sollevando quella Champions tanto ambita e mancata d'un soffio in due occasioni (2015, 2017).

Nessuno in Europa è riuscito a far meglio della ‘vecchia signora' e il trend di fine anno s'è confermato anche con l'esito delle ultime due partite disputate. Quota 100 sfondata con un distacco di oltre 20 punti inflitto a un'altra corazzata dei tornei del ‘vecchio continente', il Paris Saint-Germain (90) che in Francia non ha rivali. A chiudere il podio ci sono due inglesi: il Liverpool (che domina la Premier League attuale) e il Manchester City di Pep Guardiola, entrambi a 88.

La top 5 delle squadre con più punti nel 2018 in Europa

C'è una piccola soddisfazione per la Serie A, tra le prime società dei maggiori campionati europei c'è anche il Napoli spinto dal record (91) di Maurizio Sarri e rigenerato da Carlo Ancelotti. Sono 87 i punti dei partenopei nell'anno solare, due in più rispetto al Tottenham e al Barcellona, una bella soddisfazione per i campani reduci da un'eliminazione dalla fase a gironi di Champions scaturita solo da una differenza reti penalizzante rispetto a Reds e Psg.

1. Juve (101)

2. PSG (90)

3. Liverpool, Manchester City (88)

4. Napoli (87)

5. Tottenham, Barcellona (85)