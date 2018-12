La Juventus cannibale di Max Allegri è tra le migliori d'Europa anche quest'anno. Anzi, soprattutto quest'anno in cui la partenza è stata esemplare senza una sconfitta in campionato e con un rendimento da prima della classe. La squadra bianconera ha messo già una seria ipoteca sullo scudetto 2018/19 ben prima della pausa invernale e in Champions League ha confermato la propria caratura per arrivare fino in fondo alla competizione.

A tutto ciò, se si osserva solamente l'anno solare 2018 il valore della Juventus appare evidente ancor più: in totale la squadra ha realizzato 94 punti, meglio di chiunque altro. In fila c'è la crème europea rappresentata da Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco.

I margini di miglioramento

La Juventus può ancora migliorarsi nelle ultime tre gare prima dell'arrivo del 2019. che potrebbero consegnarle su un piatto d'argento anche il primato di Campione d'Inverno. Da affrontare ci sono Roma, Atalanta e Sampdoria, provando ad arrivare in tripla cifra a fine stagione.

City e Barça distanti

In Inghilterra il City è stato il vincitore della Premier 2017/2018 con 100 punti e al momento è secondo dietro al Liverpool ma rispetto alla Juventus ha conquistato ‘solo' 85 punti. Peggio ha fatto in Spagna il Barcellona laureatosi campione nella scorsa stagione e in testa anche nell'attuale Liga, che è arrivato a quota 82.

Psg, corazzata a -7 dalla Juventus

Nemmeno il Psg, che in Francia non ha rivali, riesce ad avvicinarsi alla Juventus anche se proprio i parigini, che nel 2018/2019 sono imbattuti in Ligue1, rappresentano il primo avversario di quota: nel 2018 hanno conquistato 87 punti grazie a 27 partite vinte, 6 pareggiate e due perse. Purtroppo, però, sono dunque a -7 dalla Juventus con lo stesso numero di partite giocate.

Bayern campione ma distante

Infine, c'è anche il Bayern che ha disputato due gare in meno, ma con numeri che sono comunque inferiori rispetto ai campioni d'Italia. I bavaresi hanno ottenuto nell'anno solare 76 punti figli di 24 vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.