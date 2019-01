Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, il calciomercato del passato e quello del futuro. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli si racconta ai microfoni di Sky rivelando numerosi retroscena sulle ultime trattative e confermando il suo prossimo rinnovo con la società azzurra ("o sono contento di rimanere, mi trovo benissimo a Napoli e con la proprietà, lo stesso vale per l'allenatore. Quindi probabilmente sì, resterò"). Una società a cui è stato proposto CR7, prima che lo stesso portoghese finisse alla Juve, e che difficilmente a detta di Giuntoli potrà contare in futuro nuovamente su Edinson Cavani.

Cristiano Ronaldo-Napoli, il retroscena di Giuntoli

Cristiano Giuntoli dunque ha confermato le indiscrezioni di calciomercato della scorsa estate. Cristiano Ronaldo prima di approdare alla Juventus, sarebbe stato proposto dal suo agente Jorge Mendes al Napoli. Alla fine però tutto si è chiuso con un nulla di fatto alla luce delle cifre in ballo non sostenibili dagli azzurri: "Cristiano Ronaldo? Ci è stato proposto , abbiamo un grande rapporto con Jorge Mendes dai tempi di Faouzi Ghoulam e del suo rinnovo di contratto. Abbiamo rapporti costanti, ci sentiamo spesso e fu proposto. Per noi però era un po’ fuori portata . Lo disse sia al presidente che a me, io rimasi un po’ zitto: poi quando andammo nei particolari, ci rendemmo conto che per noi era una operazione fuori portata".

La Juventus è la squadra più forte d'Europa per Giuntoli che sogna il colpo con il Napoli

Cristiano Ronaldo si è poi accasato alla Juventus, dove si è ambientato alla perfezione. I bianconeri con lui hanno ulteriormente alzato l'asticella delle loro ambizioni. Giuntoli riconosce il valore degli avversari, non solo in Serie A, ma sogna un colpo come quello realizzato ai danni del Lecce ai tempi della sua esperienza al Carpi: "Secondo me in questo momento la Juventus è la squadra più forte d’Europa , che mettersela dietro sarebbe un sogno. Però se io penso che se ce l’ho fatta con il Lecce quell’anno, allora posso farcela anche con la Juve".

Calciomercato Napoli, Giuntoli e il possibile ritorno di Edinson Cavani

Nelle prossime sessioni di calciomercato arriverà il tanto atteso top player alla corte del Napoli? Il nome più gettonato in sede di trattative è ancora una volta quello di Edinson Cavani. Cristiano Giuntoli con pragmatismo spegne le voci relative ad un possibile ritorno del Matador: "Non credo che certi nomi siano coerenti con la filosofia del Napoli. La forza del Napoli è stata sempre quella di avere calciatori con nuove motivazioni, di avere nuovi Cavani". E a proposito di mercato non mancano i retroscena su Fabian Ruiz, colpo piazzato e su Tolisso, affare sfumato: "Il rimpianto? Forse Tolisso, che avevamo chiuso e lo aspettavamo per le visite, poi il Lione riuscì a vincere i preliminari e ad andare in Champions e il ragazzo, all’ultimo, decise di rimanere in Francia. L’anno dopo passò al Bayern Monaco, un motivo di grande soddisfazione da una parte, di dispiacere dall’altra. Fabian Ruiz volevamo prenderlo già al gennaio e strappammo una promessa al procuratore. La cosa assurda e che, quando arrivò Ancelotti, me lo chiese e lo spagnolo era praticamente l’unico calciatore che avevamo già firmato. Una coincidenza incredibile".