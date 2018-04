Sarebbe dovuta essere una giornata sulla carta "favorevole" al Napoli, e invece il tracollo degli azzurri in casa della Fiorentina dopo il successo rocambolesco della Juventus a Milano, ha complicato i piani scudetto della squadra di Sarri. Certo alla luce dei tanti colpi di scena regalati dal duello per il titolo, i 4 punti di distanza dalla vetta a 3 giornate dal termine, non rappresentano certo un ostacolo insormontabile, ma non si può negare che anche alla luce del calendario i bianconeri abbiano più possibilità di sfruttare i match point per conquistare il 7° titolo consecutivo. Una prospettiva che inevitabilmente cambierebbe gli scenari futuri di un Napoli che potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione, per un ciclo arrivato al capolinea.

Rivoluzione Napoli, Sarri potrebbe lasciare. Il Chelsea punta sul toscano

Il primo che potrebbe lasciare, considerando chiuso il suo ciclo al Napoli potrebbe essere proprio il condottiero Maurizio Sarri. L'allenatore arrivato tra mille scetticismi, ha plasmato un gruppo molto competitivo capace di produrre un calcio spettacolare e divertente. Con il discorso rinnovo rimandato a più riprese, il futuro dell'allenatore potrebbe essere lontano del San Paolo, con il Monaco e soprattutto il Chelsea che nei prossimi mesi potrebbe piazzare l'assalto sul mercato. Proprio i Blues sembrano quelli al momento più interessati al manager che potrebbe raccogliere l'eredità di Antonio Conte, e convinto con l'arrivo allo Stamford Bridge di Koulibaly e Hysaj per un affare complessivo da più di 100 milioni di euro.

Napoli, i possibili successori di Sarri

In caso di addio a Sarri comunque il Napoli sarebbe pronto a sfogliare la margherita dei possibili successori, in cui rientrano numerosi profili graditi al presidente De Laurentiis. Le piste italiane portano a Giampolo, Gasperini e Simone Inzaghi, mentre per quanto riguarda l'estero piace molto quell'Emery scaricato dal Psg e Fonseca dello Shakhtar. Attenzione anche ad un clamoroso ritorno di Benitez che potrebbe lasciare il Newcastle intrigato dalla possibilità di una nuova avventura in terra pertenopea.

Quali calciatori del Napoli potrebbero essere ceduti sul calciomercato

Oltre al tecnico dunque anche molti calciatori azzurri e perni di una squadra che ad inizio stagione aveva stretto un vero e proprio "patto scudetto" nello spogliatoio, potrebbero cambiare aria. Se Koulibaly e Hysaj piacciono al Chelsea, attenzione anche alle due di Manchester pronte a scatenare un'asta per Jorginho reduce da una stagione di primissimo livello (gli azzurri potrebbero rimpiazzarlo con il colpo Torreira). Lo spogliatoio azzurro che perderà uno dei principali senatori, ovvero Reina pronto a trasferirsi al Milan, potrebbero anche salutare Mertens e Callejon, in caso di finale di stagione da "zero tituli".

Il ds Giuntoli piace al Milan

Attenzione però perché i cambiamenti nel Napoli potrebbero riguardare anche il principale uomo mercato, ovvero il direttore sportivo Giuntoli. Il braccio destro di De Laurentiis, che nelle ultime ore è finito al centro delle critiche per la cosiddetta "panchina corta" della squadra azzurra, è corteggiatissimo dal Milan che sta pensando alla sostituzione di Mirabelli e potrebbe dunque dare l'assalto all'ex Carpi.