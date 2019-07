L'ultimo ostacolo prima delle suggestive amichevoli contro Liverpool, Marsiglia e Barcellona, è la Cremonese allenata dall'ex tecnico del Cagliari Massimo Rastelli. Contro i grigiorossi, che nella prossima stagione saranno ai nastri di partenza della nuova Serie B, il Napoli cerca conferme dopo il rotondo successo contro la Feralpisalò: vittoria che era stata invece preceduta dalla battuta d'arresto contro il Benevento. La partita si giocherà mercoledì 24 luglio alle 17.30 a Dimaro.

Le ultime dal ritiro del Napoli

Rispetto alla precedente amichevole, Carlo Ancelotti pare intenzionato a schierare Karnezis dal primo minuto (Meret è appena rientrato dalle vacanze), davanti ad una difesa composta da Malcuit e Ghoulam sulle corsie e Manolas e Maksimovic nel mezzo. Viste le assenze dei diversi nazionali, il tecnico dovrebbe riproporre Gaetano e Zielinski a centrocampo con Callejon, Mertens ed Insigne dietro Milik: tornato a disposizione dopo l'affaticamento che lo aveva tenuto fuori nella precedente amichevole contro la Feralpisalò.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. All.: Ancelotti

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Ravanelli, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Renzetti; Piccolo, Palombi. All.: Rastelli

Dove vedere in tv e in streaming Napoli-Cremonese

Il match dello stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro in Val di Sole, avrà inizio alle ore 17.30 e verrà trasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport Serie A (249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Grazie a Sky Go, sarà inoltre possibile la visione in streaming sul proprio PC, tablet o smartphone. Napoli-Cremonese sarà inoltre trasmessa anche in chiaro: in differita su Tv8 a partire dalle 21,30 e su Tv Luna dalle 23,00.