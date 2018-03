Per la dura corsa verso il tricolore, il Napoli di Maurizio Sarri ritrova Arek Milik. Lo sfortunato attaccante, dopo l'ultimo quarto di gara giocato al San Paolo contro la Roma, è stato inserito tra i giocatori che ha preso il volo verso Milano per il big match con l'Inter. Dovesse scendere in campo anche contro i nerazzurri, per il polacco si tratterebbe della sua quinta presenza in campionato: utile anche in vista del prossimo mondiale russo.

Dopo i quindici minuti con i giallorossi, il commissario tecnico della Polonia, Adam Nawałka, è tornato infatti a fidarsi di lui e lo ha chiamato insieme al compagno Piotr Zielinski per le due prossime amichevoli con la Nigeria (venerdì 23) e con la Corea (martedì 27): una bella soddisfazione per il giocatore partenopeo, dopo il lungo calvario dovuto ai due gravi infortuni.

La variante tattica di Sarri

Il totale recupero psicofisico di Milik, sarà ovviamente un'arma in più anche per lo stesso Maurizio Sarri. L'allenatore campano, che spesso in stagione ha dovuto spremere il tridente Callejon-Mertens-Insigne, ha ora la possibilità di far rifiatare qualche titolarissimo e variare il suo modulo di gioco con l'inserimento di una vera punta centrale. Dopo i due gol segnati ad inizio stagione, con l'Hellas Verona e con lo Shakhtar nei preliminari di Champions League, Milik punta dunque a dare il suo contributo per la conquista dello Scudetto.

A 161 giorni giorni di distanza dall'infortunio al ginocchio rimediato contro la Spal, Milik si accomoderà dunque in panchina al "Meazza", pronto a rovinare la festa di compleanno dell'Inter. A San Siro sono infatti attesi più di 60mila spettatori per l'evento nerazzurro: molti di loro saranno però tifosi napoletani, sempre molto vicini alla squadra di Sarri. "Loro sono fortissimi, hanno velocità di palleggio, di tecnica e di gol", ha dichiarato Spalletti in conferenza stampa. Inter-Napoli è in pratica già cominciata e Milik non vede l'ora di scendere in campo.