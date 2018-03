Il posticipo della 28esima giornata è Inter-Napoli, crocevia fondamentale per entrambe le squadre. La Roma ha ripreso a correre, la Lazio non si è quasi mai fermata e la squadra di Spalletti sa di non potersi permettere un altro passo falso. Mentre quella di Sarri è reduce da una pesante sconfitta interna, che ha chiuso una serie di dieci vittorie consecutive, e nemmeno i partenopei possono sbagliare ancora, altrimenti la Juve rischia di scappare davvero. Insomma mai come questa volta chi si ferma è perduto. E i due allenatori scuola Empoli se la giocheranno con i migliori, tornano in campo i due capitani: Icardi e Hamsik.

Le scelte di Spalletti e Sarri

Ci sarà un grande novità di formazione per l’Inter e sarà rappresentata da Rafinha, che verrà schierato nella batteria dei trequartisti con Perisic e Candreva, alle spalle del rientrante Icardi, che ha saltato le ultime tre partite. In difesa torna anche Miranda, che affiancherà Skriniar e formerà il quartetto con Cancelo e D’Ambrosio. Nel Napoli nessuna novità sostanziale rispetto al solito undici, perché non ci sono squalificati e Hamsik tornerà dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Napoli favorito sull’Inter per i bookmakers

Inter-Napoli è il match clou anche per gli scommettitori. Le quote sono molto interessanti. I bookies vedono leggermente favorito il Napoli, che ha anche diciotto punti in più in classifica. La vittoria degli azzurri è quotata circa a 2 (chi gioca cinque euro ne vinci dieci). Il pareggio, che non accontenterebbe nessuno a San Siro ma farebbe felici le rivali dirette delle due squadre, è dato a 3,5. Mentre il successo della squadra di Spalletti viene dato a 4 (chi punta cinque euro ne vince venti).

Inter-Napoli, le quote sul risultato esatto

All’andata finì 0-0, nessun bookmakers, come ricorda il sito superscommesse.it, crede nella ripetizione dello stesso risultato, e c’è chi dà a 10 quel risultato finale. La quota più bassa è per l’1-1 (circa a 6). L’eventuale successo del Napoli per 2-1 è quotato 8.50, mentre l’1-0 dell’Inter è dato a 11. L’Inter vuole scrollarsi di dosso mesi difficili e sogna la serata trionfale, dovesse vincere 4-0 farebbe felicissimo anche chi scommetterà su quel risultato esatto, dato a 160! Alcune agenzie di scommesse hanno fissato quote incredibili per il 4-4, addirittura quotato a 376. Il 4-3 del Napoli invece oscilla tra le quote di 90 e 160, mentre quello dell’Inter tra 110 e 251, altra quota altissima.