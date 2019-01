Quando tornerà in campo Marek Hamsik? Quali sono le condizioni del centrocampista slovacco alle prese con il recupero dall'infortunio accusato nel match del 26 dicembre contro l'Inter? Le ultime notizie non sono incoraggianti per il Napoli che potrebbe essere costretto a fare a meno del suo capitano anche in occasione della prima partita in Serie A del 2019 in programma domenica 20 gennaio all'Olimpico alle ore 20.30

Infortunio Marek Hamsik, come sta il capitano del Napoli

Marek Hamsik si è infortunato nel corso del primo tempo di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Il capitano slovacco ha rimediato un infortunio di natura muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. Problema al bicipite femorale dunque per Marekiaro che ha vissuto una sosta invernale alle prese con il recupero, non scendendo in campo sia nella partita contro il Bologna che ha chiuso il 2019 degli azzurri e sia nel match contro il Sassuolo valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Carlo Ancelotti sarà costretto a quanto pare a pazientare ancora prima di poter nuovamente contare sul suo esperto centrocampista.

Quando tornerà in campo Marek Hamsik con il Napoli

Quando tornerà in campo Marek Hamsik con il Napoli? A fare il punto sulle condizioni dell'esperto centrocampista ci ha pensato Sky Sport. Il capitano azzurro sembrava poter recuperare per il match contro la Lazio in programma domenica 21 gennaio alle ore 20.30 all'Olimpico. A quanto pare però c'è la volontà di prolungare l'assenza, anche per non correre il rischio di una possibile ricaduta. Nel mirino dunque la supersfida in casa del Milan, in programma sabato 26 gennaio. Da San Siro a San Siro dunque per Hamsik, con il Napoli che spera di ritrovare il suo capitano in quella che potrebbe essere la fase più delicata della stagione. 18 finora le presenze complessive dello slovacco che spera di incrementare il suo bottino e di vincere un trofeo in un 2019 con grandi aspettative.