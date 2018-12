Sono molto felice per i record che ho battuto e per essere entrato nella storia del Napoli. Per il 2019 mi auguro di godere di buona salute. Vorrei vincere un trofeo con questa maglia: siamo in corsa in campionato, in Coppa Italia e in Europa League.

Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha voluto augurare un buon inizio di 2019 a tutti i tifosi azzurri attraverso il proprio sito ufficiale e i propositi sono molto importanti e di grande auspicio. Il centrocampista slovacco ieri sera non ha potuto giocare contro il Bologna a causa di un problema muscolare ma ha fatto un excursus per tutto l'anno che sta per finire:

Abbiamo iniziato il 2018 da primi in classifica, giocando un ottimo calcio, ma non siamo riusciti a reggere il passo della Juventus, che ha vinto il campionato. Ricorderemo per sempre l'accoglienza a Napoli, dopo aver vinto a Torino: quasi 25.000 persone ci attendevano a Capodichino. Adesso siamo al secondo posto, a nove punti dalla prima, ma ci sono ancora tante partite da giocare e tutto è possibile.

Sulla Champions League: Giocato grandi partite

Il capitano del Napoli ha concluso parlando della sfortunata esperienza nella Champions League di quest'anno, che ha visto gli azzurri sorteggiati in un girone infernale (PSG, Liverpool e Stella Rossa) e chiuso a 9 punti come i Reds ma non è bastato per approdare agli ottavi di finale: