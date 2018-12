Un Boxing Day disastroso per il Napoli che ha confermato di fare un po’ di fatica in zona gol, che è tornato a perdere in campionato dopo quasi tre mesi (ancora una volta fuori casa), che ha chiuso in nove uomini (espulsi Koulibaly e Insigne) e ha perso a causa di un infortunio muscolare il suo capitano Marek Hamsik. Lo slovacco dopo la partita ha fatto capire di aver subito uno stiramento, certa la sua assenza nel match con il Bologna.

L’infortunio di Hamsik

Probabilmente il freddo della sera di San Siro non ha aiutato Marek Hamsik che poco dopo il ventesimo ha chiesto il cambio. Il Napoli ha continuato a giocare senza il suo storico capitano, l’uomo dei record (è quello con più presenze e più gol con la maglia azzurra). Hamsik ha dato forfait per un problema muscolare. Dopo la partita, parlando informalmente con ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha detto che probabilmente ha subito uno stiramento. Il giocatore già oggi effettuerà gli esami strumentali e da lì si capirà quanto sarà lungo il suo stop. Hamsik se il problema sarà mediamente serio avrà bisogno di tre-quattro settimane di stop, la sosta del campionato potrebbe aiutarlo a limitare i danni.

Come giocherà il Napoli contro il Bologna

Ancelotti ha dimostrato di amare molto il turnover, ma nell’ultimo match del 2018 sarà costretto a farlo. Perché mancherà un giocatore per ogni reparto. Koulibaly e Insigne sono squalificati, Hamsik è infortunato. In difesa tornerà Hysaj, mentre Maksimovic affiancherà Raul Albiol, l’altro esterno potrebbe essere Ghoulam. In porta favorito Meret, positivo anche contro l’Inter. Il centrocampo è il reparto che darà più da pensare al tecnico emiliano che in avanti dovrebbe proporre Mertens e Milik. Callejon potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Ounas o all’ex Verdi. Uno tra Zielinski e Fabian Ruiz sarà chiamato agli straordinari, probabile l’impiego di uno tra Rog e Diawara.