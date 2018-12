L’Inter ha sospeso Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato in ritardo all’allenamento il giorno successivo al match con il Chievo ed è stato punito. Il ‘Ninja’ è stato sospeso momentaneamente dall’attività, salterà la partita con il Napoli, in programma il 26 dicembre, e avrà pure una multa (c’è chi dice di 100mila euro). L’ex giallorosso, che si allenerà con i compagni, negli ultimi anni è finito troppo spesso sulle prime pagine per via di comportamenti esagerati, sempre extra campo.

Il Capodanno 2018 su Instagram

L’anno non è iniziato nel migliore dei modi. Nainggolan nella notte tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018 pubblica una serie di video su Instagram, in quei video si vide il giocatore bestemmiare e fumare e dimostrò di aver alzato un po’ il gomito. Successivamente si scusò: “Sono andato oltre, non volevo dare un esempio negativo”. Anche in quel caso Nainggolan fu escluso dai convocati per Roma-Atalanta.

I guai con il Belgio e l’esclusione dal Mondiale

Un rapporto molto complicato con la nazionale dei ‘Diavoli Rossi’ per Nainggolan che dopo aver litigato con l’ex c.t. Wilmots, a causa delle troppe sigarette fumate, ha rotto i ponti con Martinez, che lo ha escluso da Russia 2018. Nainggolan a ventinove anni ha dato l’addio al Belgio e in un’intervista qualche mese fa disse: “Martinez diceva di voler giocatori sempre impegnati nelle migliori squadre e poi mi preferiva Tielemans che faceva panchina con il Monaco e Witsel che giocava in Cina”.

La discoteca con Corona

Lo scorso mese di agosto Nainggolan, che da pochi giorni era passato all’Inter, decise di trascorrere una notte in discoteca con il suo amico Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. Nel locale ‘La Casa Loca’ il belga litigò con un tifoso che gli consigliò di andare a dormire, pochi giorni prima della partita con il Torino. La lite diventò social, il Ninja replicò: “Lavoro per essere pronto, tutto il resto sono ca…te”.

Il gioco e gli assegni clonati

Recentemente si è scoperta una truffa da 150 mila euro ai danni di Nainggolan. Il calciatore avrebbe subito la clonazioni dei codici di alcuni libretti di assegni, ma questa vicenda ha portato a galla la passione per il gioco di Nainggolan, che avrebbe perso centinaia di migliaia di euro giocando a Montecarlo.