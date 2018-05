E' stato fatto fuori per com'è fuori dal campo non per questioni tattiche. Radja Nainggolan non usa giri di parole per commentare l'esclusione dai convocati del Belgio per il Mondiale in Russia. E' successo per la seconda volta, "un record da Guiness dei primati"… commenta con amarezza il calciatore che arriva perfino a citare Maradona (non sempre integerrimo lontano dal rettangolo verde) per perorare la propria causa. Cosa può aver mai fatto di male da essere ‘tagliato' di nuovo dall'avventura iridata? Possibile che un centrocampista che riscuote consensi a livello internazionale non trovi spazio nel gruppo dei ‘diavoli rossi'? Sì, ed è solo questione di pregiudizio come spiegato nell'intervista/sfogo al sito belga hln.be confermando anche l'incontro avuto con il ct, Martinez.

Sono stufo di essere sempre rappresentato come un cattivo ragazzo – ha ammesso il ninja -. Pensate che tutti i calciatori siano bravi ragazzi? Non me ne vergogno ma voglio essere giudicato per le mie prestazioni, non per quello che faccio fuori dal campo. Dovremmo parlare in altro modo di Maradona per questo motivo? Andare al Mondiale era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via.

Cosa gli ha detto il commissario tecnico? La comunicazione della cattiva notizia ha preso Nainggolan (quasi) in contropiede. Si aspettava che gli facesse raccomandazioni specifiche sul comportamento da tenere, che lo chiamasse a un maggiore senso di responsabilità, gli intimasse di fare il bravo… invece, s'è verificata l'ipotesi peggiore perché – com si dice – a pensar male spesso s'indovina…