Radja Nainggolan non farà parte della lista dei 23 convocati che il Belgio renderà noti entro il prossimo 4 giugno (termine ultimo stabilito dalla Fifa). Il ‘ninja' della Roma è venuto al corrente della decisione nella giornata di ieri, a comunicarla è stato lo stesso ct dei ‘diavoli rossi', Roberto Martinez, che nel frattempo ha selezionato 28 calciatori da portare con sé in ritiro prima della scrematura definitiva (ci sono anche il laziale Jordan Lukaku e il napoletano Dries Mertens).

Tutti sappiamo che Nainggolan è un top player – ha ammesso il commissario tecnico, la cui scelta di tagliare il centrocampista giallorosso ha sollevato molte perplessità nella critica -. Alla base della mia decisione c'è una ragione esclusivamente tattica: negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato su un sistema offensivo e nel mio Belgio non posso garantirgli la stesso ruolo avuto nella Roma e nemmeno credo sia giusto sminuirne l'impiego in campo. Sono stato nella Capitale e ne abbiamo parlato. La decisione non è stata presa a cuor leggero.