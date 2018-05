Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale… ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione, il Belgio. Essere se stessi a volte può dare fastidio… Da oggi sarò il primo tifoso…

Dopo aver appreso di essere stato escluso dal novero dei convocati per il Mondiale di Russia 2018, Radja Nainggolan pubblica sui propri profili social un messaggio di addio ufficiale alla sua carriera internazionale. Non a livello di club – considerato il cammino che ancora lo aspetta tra le fila della Roma – ma in riferimento alla sua esperienza con la maglia della selezione dei ‘red devils'. Il colloquio con il commissario tecnico gli ha tolto ogni speranza: nessuna possibilità che Roberto Martinez ci ripensi e cambi idea all'ultimo momento. Alla base della scelta c'è una motivazione molto chiara: il ‘ninja' non rientra nel progetto tattico dell'allenatore.

Negli ultimi due anni abbiamo lavorato su un sistema offensivo e nel mio Belgio non posso garantirgli la stesso ruolo avuto nella Roma – ha spiegato il ct -. Sono stato nella Capitale e ne abbiamo parlato. La decisione non è certo stata presa a cuor leggero.

A post shared by Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on May 21, 2018 at 4:11am PDT

La lista dei 28 pre-convocati del Belgio in vista del Mondiale