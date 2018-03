Il "ninja" che non t'aspetti. Radja Nainggolan lascia tutti a bocca aperta, non per una delle sue prodezze balistiche, o per le sue gesta extracalcistiche costategli caro spesso e volentieri (ultima il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza), ma per una dichiarazione pro-Juve. Già, proprio lui che in passato si è spesso e volentieri reso protagonista di vere e proprie battaglie dialettiche e sui social con i tifosi bianconeri, si augura che a vincere lo scudetto sia proprio la Vecchia Signora.

Nainggolan spera che la Juve vinca lo scudetto

In un'intervista ai microfoni de "Il tempo", il centrocampista belga ha parlato della corsa scudetto, ormai riservata alla coppia Juventus-Napoli. A sorpresa il giocatore che in passato si è scontrato a più riprese con i tifosi bianconeri (ultima quella in occasione della finale di Champions persa con il Real con tanto di sfottò) che non gli hanno mai perdonato il suo no a Madama ha dichiarato: "Dico la verità, ce l'ho con la Juventus ma spero lo vincano loro . Non ho niente contro il Napoli, per come giocano se lo meritano, ma se per 5 anni arrivo sempre secondo e poi lo vince una squadra diversa dalla Juve, mi roderebbe. Mertens non me ne voglia".

Il punto sulla corsa Champions del giallorosso e la stoccata alla Lazio sul Var

Il calciatore ha poi fatto il punto sulla corsa Champions, riservando anche una stoccata alla Lazio e alle ripetute proteste contro il Var: "Spero che alla fine la Roma riesca ad arrivare fra le prime 4 perché è molto importante. Dipende soprattutto da noi. La Lazio ha l’Europa League , gioca di giovedì e non sarà facile. Si lamentano per il VAR? Vedono rigori anche quando non ci sono e secondo me è capitato che in qualche partita siano stati anche agevolati. L’ Inter ? È una squadra che ha fatto 5 partite male, poi è andata a Genova su un campo durissimo e ha vinto 0-5: cose inspiegabili"

Contro il Barcellona senza niente da perdere

Chiuso il capitolo Serie A per il Ninja è tempo di pensare anche alla delicata super sfida di Champions contro il Barcellona. Un ostacolo durissimo per i giallorossi che però avranno dalla loro il fatto di non aver nulla da perdere: "Al Camp Nou sarà molto dura, si sa, ma la cosa buona è che non abbiamo niente da perdere, possiamo fare solo bene per farci ancora più belli in Europa. A Barcellona affronteremo una squadra che non ha mai perso, sarà tosta, magari la gente da fuori la vede come una sfida impossibile e questo per noi può diventare un punto di forza. Ci danno già per perdenti e ci può dare una motivazione in più. Andremo là a giocarcela a viso aperto"

Nainggolan non vuole giocare fino a 40 anni

E non manca anche un annuncio sui suoi piani futuri. Nainggolan a quanto pare non ha intenzione di giocare a lungo come il suo ex compagno Francesco Totti. Il motivo? Uno stile di vita abbastanza particolare simile a quello di Balotelli: "Ho sempre detto che non farò il calciatore fino a 40 anni per un semplice motivo: amo godermi la vita . Lo faccio anche da calciatore, che per me è sempre un hobby, mentre la cosa più importante è vivere bene . Io non ce la farei a giocare in una società importante e restare chiuso dentro casa tutto il giorno. Ragiono stagione per stagione, quando ci sarà da far spazio ai giovani lascerò. Come stile di vita io e Balotelli siamo molto simili".

Il mercato e l'interesse di Inter e Cina per il calciatore della Roma

E dopo le scuse per il video ubriaco di Capodanno, non manca anche un riferimento al mercato. Oltre alla Cina il belga è finito nel mirino anche dell'Inter del suo ex allenatore Spalletti: "C'era un interessamento da parte dell'Inter di Spalletti ma niente di concreto, non esisteva un'offerta. Dalla Cina c'è stato qualcosina ma nulla di serio . Sarei un bugiardo a dire che i soldi non mi interessano. Ma in passato ho rifiutato offerte importanti. Sto bene qui "