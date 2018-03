Vincenzo Montella si avvicina alla zona Champions League. In attesa di affrontare lo United nel ritorno dell'ottavo di finale, la squadra del tecnico italiano ha vinto l'anticipo della 27esima giornata del campionato spagnolo contro l'Athletic Bilbao e ha accorciato sulla quarta: il Valencia di Marcelino, avversario del Siviglia nel prossimo turno in programma sabato prossimo.

A regalare una serata tranquilla all'ex allenatore del Milan, ci hanno pensato due vecchie conoscenze del nostro campionato: Luis Muriel e Franco Vazquez. Per la formazione andalusa si tratta della seconda vittoria consecutiva nella Liga, dopo la pesante sconfitta interna di qualche giorno fa con l'Atletico Madrid di Simeone. "Abbiamo giocato una grande partita, soprattutto nella prima parte", ha dichiarato raggiante Montella, nella conferenza stampa post gara.

L'aeroplanino vola alto.

Dopo esser stato tirato in ballo da alcuni suoi ex giocatori rossoneri, Vincenzo Montella si è così preso la sua rivincita nel campionato spagnolo. Le incomprensioni iniziali con la tifoseria andalusa, ingigantite da alcuni risultati negativi ottenuti all'inizio della sua esperienza oltre confine, sembrano ormai alle spalle. Merito della continuità di risultati nella Liga, della finale di Coppa del Re conquistata e dell'ottima partita di Champions League di pochi giorni fa, dove il Siviglia ha messo alle corde la squadra di José Mourinho.

"Abbiamo interpretato bene la partita – ha concluso l'aeroplanino – Abbiamo messo in campo la "garra" necessaria, l'intensità e lo spirito giusto. Potevamo anche fare più gol, ma va bene così. Da martedì penseremo al Valencia: altra partita molto difficile". Dopo le vittorie di Girona e Siviglia, la Liga attende gli altri risultati delle partite in cartellone. Il Real Madrid riceve il Getafe, mentre il Barcellona di Valverde ospita l'Atletico Madrid: ora a soli cinque punti dalla capolista blaugrana.