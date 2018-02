Continua la marcia del Milan di Gennaro Gattuso che è riuscito nell'impresa di far dimenticare l'inizio di stagione claudicante con Vincenzo Montella e proprio su questa differenze si è soffermato Franck Kessie, centrocampista arrivato quest'anno in rossonero e ha voluto evidenziare questo percorso che ha fatto la squadra dall'inizio della stagione a ora.

"La differenza tra Montella e Gattuso è nei metodi di allenamento. Prima lavoravamo poco". Con queste parole l'ivoriano aveva bollato il periodo con l'ex tecnico del Milan, ora al Siviglia, alla fine del match con la Roma ma l'allenatore napoletano ha spiegato che Kessie non voleva dire quello e ha affermato: "Non è quello che voleva dire, me lo ha scritto lui stesso in un messaggio. I giocatori comunque a volte cercano delle scuse".

Montella su Gattuso: Quando si vince è più tutto più facile.

Vincenzo Montella ha parlato dell'exploit del Milan con il suo successore, Gennaro Gattuso, e delle condizioni in cui si lavora quando le cose vanno bene e viceversa: "Quando uno vince tutto diventa più facile, mentre quando perde è tutto più difficile".

Milan imbattuto nel 2018: 6 vittorie e un pareggio.

L'inversione di tendenza del Milan è evidente e fa pensare che i rossoneri possano giocarsi anche un posto in Champions League ma, essendo partiti con l'handicap, avranno poche possibilità di sbagliare. Dopo la bella vittoria di Roma, la squadra di Gennaro Gattuso domenica affronterà l'Inter, in un derby che ha sapore di Europa, e dopo alcune giornate la Juventus a Torino e il Napoli in casa: gare che potranno dire se davvero il Milan può ritornare in corsa per la quarta posizione. Intanto i rossoneri sono imbattuti nel 2018, con 6 vittorie e un pareggio, e corrono allo stesso ritmo delle prime due della classe: nella gestione Gattuso gli unici veri incidenti di percorso sono stati il pareggio di Benevento e la tremenda sconfitta di Verona e non dovranno più verificarsi se il Milan vuole davvero cullare sogni europei.