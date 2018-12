La notizia del giorno è senza dubbio quella dell’addio di José Mourinho al Manchester United. I Red Devils hanno deciso di voltare pagina, lo hanno fatto un po’ a sorpresa considerato il periodo ricco d’impegni e forse hanno agito con troppo ritardo perché la situazione di classifica adesso è quasi compromessa. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore dello United sui social è sto preso di mira il portoghese che è stato sfottuto pure dall’account ufficiale dell’aeroporto di Manchester.

Vita dura sui social per Mourinho

Quando una delle squadre più titolate e più tifate al mondo cambia l’allenatore è una notizia, quando si separa da un tecnico di valore come Mourinho il valore di questa notizia è triplice, perché l’addio di un allenatore di prima fascia fa sempre scalpore. I social si sono scatenati perché Mou ha sempre avuto tanti ‘nemici’ e le prese in giro sono state tantissime. Lo hanno bonariamente sfottuto anche la famosa catena di ristorazione statunitense ‘Pizza Hut’ che su Twitter ha scherzato scrivendo: “Ci ha inviato il suo curriculum, vedremo…”, e l’aeroporto di Manchester che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un messaggio che voleva essere ironico: “Qualcuno sa quante partenze per il Portogallo abbiamo oggi?”. Questo post non è piaciuto ai supporter dei Red Devils che non sono stati educati e carini e invece piaciuto tanto a quelli del Manchester City.

Chi sarà il successore di Mourinho?

La caccia è aperta, in tanti desiderano la panchina del Manchester United. Sedersi già oggi sarebbe un grande affare, perché se è vero che la classifica langue e raggiungere anche il quarto posto è complicato è anche vero che fare peggio di Mou è difficile. 26 punti in 17 partite, peggio il Manchester aveva fatto solo nel 1990-1991. Conte, Zidane e Pochettino sembrano in prima fila. Blanc favorito per il traghettamento, per ora regge tutto l’ex Carrick.