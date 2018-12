José Mourinho ha lasciato il Manchester United e ancora una volta chiude con un esonero la sua esperienza con un club inglese. L’allenatore portoghese lascia i Red Devils agli ottavi di Champions League e soprattutto al sesto posto in classifica, lontanissimi dal vertice ma anche dal quarto posto. Questa è la peggior partenza dello United dal 1990-1991, la seconda peggiore di sempre. Se e quando un allenatore iconico come Mourinho viene esonerato i social si scatenano e naturalmente così è stato.

I tifosi dell’Inter rivogliono Mourinho

L’addio di Mourinho al Manchester United fa felici alcuni tifosi dell’Inter che guardano al proprio orticello, pensano alle ultime scelte di Spalletti e guardano al futuro guardando al passato. Tantissimi i post di tifosi nerazzurri che chiedono a Mourinho di tornare a casa.

Il legame tra il portoghese e il club milanese è sempre stato fortissimo, il biennio si chiuse con uno storico ‘triplete’ e il terzo famigerato anno di Mou che guasta rapporti e ricordi non c’è stato. C’è chi consiglia a Marotta di sbrigarsi, chi ironizza sul futuro di Spalletti e chi invece si dice pronto a riaprirgli le porte di Appiano Gentile.

I social sfottono José Mourinho

Il portoghese non ha peli sulla lingua e nei suoi anni non si è fatto tanti amici e così tifosi di altre squadre stanno prendendo in giro sui social Mourinho. Quelli bianconeri ricordano il gesto dell’orecchio fatto al termine del match di Champions con la Juventus dello scorso novembre, chi invece segue la Premier ironizza con i sorrisi smaglianti di Klopp e Guardiola.

#mourinho A post shared by Rui Barros (@ruibarrros) on Dec 18, 2018 at 2:13am PST

C’è chi ricorda i suoi esoneri inglesi e chi lo prende in giro scrivendo che Mou non è più lo ‘Special One’ ma il ‘Sacked One’, sacked in inglese è un termine usato per definire un allenatore esonerato. E non poteva mancare chi pensava alla gioia di Pogba.