Per molti giocatori italiani, la Russia rimarrà soltanto un grande rimpianto. Per Francesco Totti, invece, non è altro che l'ennesima tappa che conferma quanto grande e apprezzato sia stato il suo immenso talento. L'ex numero 10 giallorosso è infatti atterrato a Mosca nelle scorse ore, dopo l'invito a partecipare al "Giubileo delle Leggende": torneo che si giocherà nelle prossime ore allo stadio "Luzhniki" e che verrà la partecipazione di altri ex grandi campioni come Frank De Boer, Jari Litmanen e Hristo Stoichkov.

Il dirigente romanista, accompagnato anche da Gigi Di Biagio (anche lui presente nelle vesti di allenatore-giocatore), è stato ovviamente accolto con enfasi dai giornali russi che hanno mandato in stampa titoli a nove colonne dai toni decisamente entusiastici: "L'Italia manda la sua stella", "La leggenda è in arrivo".

La gioia dei tifosi russi per il suo arrivo.

"Siamo felicissimi della presenza di tante stelle, soprattutto della leggenda italiana Francesco Totti", ha commentato Nikolai Gulyaev: capo del dipartimento dello sport e del turismo di Mosca. La bandiera romanista, che era già tornato in campo in Georgia, a Tbilisi, per la partita organizzata da Kakha Kaladze per il suo addio al calcio nello scorso 28 maggio, è dunque pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi e far girare il pallone sul manto erboso del famoso stadio di Mosca: l'impianto che ospiterà la finale dei Mondiali di Russia 2018.

Il ritorno in campo di Francesco Totti, arriva a pochi giorni dal quarantesimo compleanno di Gigi Buffon: grande rivale e grande amico dell'ex giocatore della Roma. Una festa virtuale, quella del portierone della Juventus, alla quale Totti non ha voluto mancare. Anche lui, come tantissimi altri, ha infatti spedito un messaggio d'auguri al numero uno bianconero: un post corredato da una bella fotografia, cha ha inevitabilmente conquistato migliaia di like e condivisioni.