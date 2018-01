Gigi Buffon oggi compie 40 anni. Gli auguri al grandissimo portiere della Juventus stanno arrivando letteralmente da ogni angolo del mondo. Tanti numeri uno di ieri e di oggi lo hanno omaggiato nei giorni scorsi, tanti suoi compagni di nazionale e di club hanno fatto la stessa cosa anche con dei video molto carini.

Non poteva non fare gli auguri al suo capitano la Juventus che sul proprio sito ufficiale, e sui profili social, ha celebrato Buffon ricordando i tanti grandi momenti della sua carriera e il grande legame con la Juventus, che ha seguito fino in Serie B.

L’arrivo alla Juventus.

“Non è scontato celebrare una giornata come questa senza dirti qualcosa che non ti sia ancora stato detto”, inizia così l’omaggio a Buffon della Juventus che ha celebrato con un bel video i 40 anni del numero uno dei numeri uno, partendo molto lontano da quando nel 2001 arrivò dal Parma

Quella che ti lega alla Juve è una storia lunga una vita e oggi che spegni 40 candeline viene spontaneo guardarsi un po’ indietro nel tempo. Eri un ragazzo, portavi i capelli lunghi, quando sei arrivato a Torino nel 2001. Eri Gianluigi Buffon, un grande talento del calcio italiano, sei diventato SuperGigi.

Le grandi parate di Buffon.

Poi ci si è soffermati sulla grandezza di Buffon e sulle sue parate doc, come quella della finale dei Mondiali 2006 su Zidane o quella favolosa contro il Bologna in Serie B, che il capitano della Juventus ha disputato oltre dieci anni fa

Perché i tuoi interventi, le tue esultanze, la tua classe, sono diventati come te, un simbolo, e con te, travalicano i confini del tuo ruolo e forse del calcio stesso. Le tue parate sono diventate un’icona e ognuno di noi ha la sua. Può essere il rigore su Figo in semifinale di Champions 2003 con il Real, o quella a Zidane nella finale dei Mondiali 2006 o una delle tante sui campi di Serie B, come quel sensazionale doppio intervento contro il Bologna.

Gli auguri della Juve.

Infine l’augurio vero e proprio, in cui si è celebrato Buffon come leggenda del calcio non solo quello italiano e si sono ricordate le tante qualità non solo tecniche del portierone che oggi festeggerà un favoloso 40esimo compleanno