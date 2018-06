È morto all'età di 85 anni Sergio Gonella, l'ex arbitro internazionale che diresse la finale dei Mondiali del 1978 in Argentina tra l'Albiceste e l'Olanda (vittoria della Seleccion per 3-1 ai supplementari), con gli ‘arancioni' che ne contestarono l'operato soprattutto per la gestione del match dopo i tempi regolamentari per aver tollerato il gioco duro e ai limiti del regolamento da parte dei padroni di casa. Fu un'edizione della Coppa iridata particolare quella disputata nel Paese sudamericano, allora sotto il regime delle giunta militare di Jorge Videla che utilizzò i successi del calcio (anche) per nascondere la barbarie dei massacri compiuti nei confronti degli oppositori.

Nella carriera di Sergio Gonella ci furono anche un altro paio di momenti molto importanti a livello internazionale: fu lui a fischiare nella finalissima del campionato europeo del 1976 che vide di fronte l'allora Germania Ovest e la Cecoslovacchia (prevalsero i tedeschi solo ai calci di rigore); nell'edizione 1975/1976 della Supercoppa Uefa diresse il match che portò alla conquista del trofeo la Dinamo Kiev nella sfida contro il Bayern Monaco.

Nel 2013 è stato anche inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. "Alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell'Associazione italiana arbitri", ha scritto in un messaggio di cordoglio su twitter l'Aia, di cui Gonella fu presidente dal 1998 al 2000. Sergio Gonella fece il suo esordio in Serie A negli Anni Sessanta e la particolare severità con la quale dirigeva le gare (dopo aver concesso ben 7 rigori nelle prime 7 partite del campionato 1965/1966) venne sempre controbilanciata dall'imparzialità con la quale prendeva le decisioni.

Nel corso della carriera Sergio Gonella è stato chiamato ad arbitrare 195 incontri, di cui ben 175 in Serie A. Sono state 27 le ammonizioni comminate, 13 i cartellini rossi, 27 il numero di calci di rigore concessi.