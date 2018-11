Il Chelsea di Maurizio Sarri ha battuto per 3-1 il Crystal Palace e si è riportato al secondo posto in Premier League. I Blues hanno giocato un'ottima partita contro la squadra di Roy Hodgson e hanno raggiunto il Liverpool sul secondo gradino del podio, a due punti dal Manchester City. Una doppietta di Alvaro Morata e un goal di Pedro hanno reso vana la rete di Andros Townsend ad inizio ripresa. L'ex punta di Juventus e Real Madrid ha battuto Hennessey in entrami i casi da pochi passi: al 32′ con un tocco di desto dal limite dell'area piccola, su assist di Pedro, e al 65′ con diagonale incrociato, su una punizione dalla destra di Eden Hazard. La punta spagnola ha segnato quattro volte nelle ultime quattro apparizioni in Premier League: non male come media goal.

All'inizio della ripresa Townsend aveva trovato il goal del pareggio con un bel diagonale dai 16 metri, su cui Kepa nulla ha potuto, ma c'è l'errore di posizionamento do David Luiz che permette al numero 10 delle Eagles di trovare lo spazio per andate in porta. Dopo qualche minuto di sbandamento il Chelsea ha ripreso a macinare gioco e al 70′ Pedro ha infilato il tris: cross da sinistra di Marcos Alonso e puntuale deviazione di prima dell'ex esterno offensivo del Barcellona. Gara chiusa e secondo posto in cassaforte.

Sei goal al Southampton: il Manchester City è primo

Una vittoria roboante contro il Southampton, che ormai non fa nemmeno tanto clamore per i Citizens: il 6 a 1 da parte della squadra di Pep Guardiola, arrivato in grazie all'autogoal di Hoedt e alle reti segnate da Aguero, David Silva, Sterling e Sanè è stato davvero terrificante per i Saints di Mark Hughes. Ha accorciato le distanze su rigore Danny Ings.

In virtù di questi 3 punti e grazie al pareggio per 1-1 tra Arsenal e Liverpool di ieri, il Manchester City ora è in testa alla Premier League da solo con due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Jurgen Klopp. Oggi Sterling ha raggiunto il cinquantesimo goal con il club di Manchester, per cui gioca dal 2015 e con cui ha già vinto due League Cup, una Premier League e un Community Shield.