Non poteva che finire così. Dopotutto per chi segna contro la Germania e condanna i Campioni del Mondo in carica alla figuraccia in mondovisione al debutto nel torneo russo, il destino non può che riservare un ritorno di immagine esponenziale. Tanto da meritarsi non solo le prime pagine dei giornali ma anche i titoli principali del calciomercato. E' per questo che adesso tutti conoscono il nome di Hirving Lozano, il ‘punitore' dei tedeschi.

La "bambola assassina" che piace alla Juventus

Un suo gol è bastato per piegare le resistenze dell'armata teutonica chiamata al bis mondiale ma subito ko al debutto: palla recuperata in area, controllo stretto e collo di destro rasoterra sul primo palo: Messico in visibilio, per il 22enne attaccante che diventa subito il beniamino di un popolo che sogna. Così come sognano alcuni club che si stanno interessando a questo centravanti che milita in Eredivisie, nel Psv e che è finito sul taccuino anche di una big italiana: la Juventus.

Il fascino del "Chuky" ha dunque ammaliato anche i campioni d'Italia che avrebbero bussato alle porte del club olandese per verificare la situazione atorno al giocatore. Pavel Nedved in persona avrebbe intrapreso i primi contatti trovando la porta aperta ad un confronto. Il Psv non ritiene il bomber della Tricolor incedibile ma alle proprie condizioni economiche: 35 milioni di euro la base di partenza.

Molti soldi, certamente, ma pur sempre una apertura ad una trattativa che – se confermata – la Juventus dovrebbe riuscire anche ad abbassare nelle pretese olandesi. Ma tutto si potrà smuovere solamente a fine Mondiale, quando la Juventus potrà contattare il procuratore del giovane attaccante messicano che altro non è che il suocero. Nel frattempo, si dovranno prendere appunti e non permettere ad eventuali concorrenti di infilarsi tra le pieghe della trattativa

Chi è Hirving Lozano

Hirving Lozano detto Chuky, soprannome che gli hanno affibbiato i suoi compagni di squadra per la somiglianza con la famosa bambola assassina icona del cinema horror statunitense, non è un nome nuovo per chi segue il calcio sudamericano o semplicemente il campionato olandese. E' un talento puro, ‘incantato' dicono gli esperti dal genio del calcio, sbarcato solamente da una stagione in Europa.

A credere in lui è stato il PSV Eindhoven che lo ha pagato 10 milioni di euro, facendone il giocatore più caro del campionato messicano. Subito venendo ripagati nel migliore dei modi: Lozano ha risposto con una prima stagione da 34 presenze, 19 gol e 11 assist. E adesso si sta prendendo anche la Nazionale messicana. La sua rete alla Germania è già storia e tutti gli occhi sono su di lui.