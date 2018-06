Cristiano Ronaldo si è confermato il migliore di sempre: il gol siglato al Marocco lo ha catapultato verso l'ennesimo record e la sensazione è che si sia solo all'inizio di una nuova era per il fenomeno lusitano che non finisce mai di stupire. Così, i 4 gol al Mondiale russo stanno già eleggendolo giocatore migliore del torneo, decisivo, a suon di record. Un elemento con cui fare i conti e che potrebbe realmente regalare al Portogallo Campione d'Europa anche un sogno iridato ritenuto alla vigilia impossibile.

Cr7 è già sulla bocca di tutti dopo soli 180 minuti e lo ha fatto mostrando il meglio di sè perchè nei 52 gol stagionali tra Coppe, Liga e Nazionale non si è mai risparmiato nel proprio repertorio superando i portieri in tutti i modi possibili: di testa, su punizione, di destro o di sinistro senza alcun tipo di problema.

Il gol del record. Mercoledì, contro il Marocco, Cristiano Ronaldo è diventato il calciatore europeo in assoluto con più gol in nazionale: 85 centri in 151 presenze, meglio anche di Ferenc Puskas che ne segnò ‘solamente' 84 con la maglia dell'Ungheria. Il fuoriclasse del Real Madrid al momento ha realizzato 52 gol in stagione e ha ormai nel mirino il sesto Pallone d'oro della propria carriera visto che il 2018 è stato l'ennesimo anno ricco di successi.

Un repertorio completo. Il repertorio di Cr7 è pari a nessun altro perché nel corso delle varie stagioni si è dimostrato in grado di segnare da ogni parte del campo, in ogni maniera possibile. Per questo, Cristiano è fondamentale immarcabile per qualsiasi difensore vista la capacità di riuscire a trovare sempre la maniera perfetta per andare a segno. L'inizio di questo mondiale è uno specchio perfetto che racchiude le qualità sotto porta del portoghese.

Verso il 6° Pallone d'Oro. Quattro gol segnati, tutti in modo differente: uno di destro su azione, uno su rigore, uno su punizione e uno di testa. Cristiano Ronaldo è questo e ancor più perché quando può si permette anche delle reti di assoluto prestigio tecnico come la favolosa rovesciata in area juventina nella semifinale di Champions League.