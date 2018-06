Senza Italia e Olanda, ma con tante, tantissime Nazionali che saranno all’esordio o sono solo alle primissime esperienze ad un Mondiale. Ci sarà da divertirsi sicuramente in Russia in vista di questo esaltante evento dove non sono mancate le sorprese già in fase di qualificazione. Dall’assenza degli azzurri e degli orange, fino all’approdo a Mosca di Paesi coma Arabia Saudita, Egitto, Marocco, Tunisia, Iran, Costa Rica e soprattutto Panama. Piccole realtà che però sicuramente sapranno come far parlare di sé in questa manifestazione dimostrando di non essere lì per caso.

Abbiamo provato però, sempre attraverso i numeri, a scoprire altri aspetti fondamentali di quel che sarà il Mondiale che ci verrà presentato. Lo abbiamo fatto attraverso l’analisi del valore di mercato delle rose presentate dai vari ct per questo importante appuntamento. Proveremo infatti a vedere quale Nazionale conta sulla rosa con il più basso valore di mercato di tutto il torneo. Non è difficile intuire chi si trovi al primo posto, ma di certo non mancano le sorprese.

Panama è la vera cenerentola del Mondiale

Non provate a sforzarvi e capire dove avete potuto sentire i nomi di questi calciatori perchè sono a dir poco sconosciuti. Panama è la cenerentola di questo Mondiale. Arrivata quasi per caso in Russia dopo il gol all’88’ realizzato da Gomez contro il Costa Rica, la qualificazione di questa squadra ai Mondiali 2018, incuriosisce sempre di più. I giocatori del Panama sono soprannominati “Los Canaleros” in nome dello stretto che unisce Atlantico e Pacifico e separa le due Americhe. Lo stadio che ospita le partite in casa della Nazionale, pensate, “Estadio Rommel Fernandez” ha la stessa capienza dell’impianto calcistico del Padova “Euganeo”, circa trantaduemila spettatori.

in foto: Il valore di mercato di Panama (Transfermarkt)

Una rosa che in totale fa 9,43 milioni di euro in cui non compare alcun giocatore che raggiunge il milione di euro. Il costo totale della rosa vale più o meno quanto lo svizzero dell’Udinese Widmer (9 milioni). Classico 4-4-2 con esterni rapidi e veloci pronti a creare superiorità sulle fasce e con attaccanti bravi nell’offendere in profondità da una tecnica non proprio sopraffina, Panama è pronto a sorprendere. Il centrocampo è nelle mani di Godoy, mentre in difesa c’è l’esperto Torres.

Non ci sarà l’Italia, al contrario dell’Arabia Saudita

Il solo pensiero di averli visti ‘allenarsi’ contro l’Italia per prepararsi ai Mondiali ci ha fatto rabbrividire. Già, perchè è tutto vero, l’Arabia Saudita sarà un’altra delle squadre che parteciperà al torneo in Russia. I verdi sono però anche la seconda squadra, dopo Panama, che conta su una rosa il cui valore di mercato complessivo è il più basso di tutto il Mondiale. La Nazionale del ct Juan Antonio Pizzi ha da poco sciolto le riserve e diramato la lista dei convocati dopo un’attenta analisi.

Anche qui, proprio come per il Panama, non troverete nomi di top player capaci di far urlare il pubblico per le loro grandi giocate, ma semplicemente calciatori con una carriere gloriosa in patria ma senza mai aver trovato fortuna in Europa. Vi troverete di fronte dunque ad una squadra con un valore di mercato pari a 21,8 milioni di euro il cui calciatore più rappresentativo può essere sicuramente Hawsawi, il capitano e centrale dell’Al Nasr. Ma non mancano le sorprese con i due attaccanti di Levante e Villareal, rispettivamente Al-Muwallab e soprattutto Al-Dawsari, pronti a sorprendere.

in foto: Valore di mercato più basso, ecco le prime 5 (Transfermarkt)

Il Perù della stella e veterano Farfan

Se vogliamo, qui, il tasso tecnico si alza notevolmente. Ovviamente è una battuta, anche se il Perù, nonostante il basso valore di mercato della rosa, terza in questa speciale classifica, non è poi sulla carta così scarsa da essere considerata la classica squadra materasso. In Russia, con una quota complessiva di mercato dei 23 che andranno ai Mondiali pari a 37,4 milioni di euro, il ct Ricardo Gareca, potrà comunque contare su gente come Renato Tapia del Feyenoord, Sergio Pena del Granada, ma soprattutto Andrè Carillo del Watford che da solo vale 6 milioni di euro. Per lui una stagione discreta in Premier League in cui ha realizzato 1 gol e 2 assist.

Tra tutti loro però, ci sono ovviamente i veterani come ad esempio l’eterno Jefferson Farfan che a 33 anni, dopo aver militato tra il Psv e lo Schalke 04 in Germania dal 2008 al 2015, oggi si diverte proprio in Russia alla Lokomotiv Mosca dove attendono di osservarlo anche con la sua Nazionale. Quest’anno per lui, ben 10 gol e 6 assist in 22 gare che confermano il ruolo da leader in squadra. Tutto questo in attesa che si sblocchi il caso Guerrero, altro veterano di una squadra che conta molto su questi 2 pilastri.

Alla scoperta dell’Iran

Più che un miracolo, la qualificazione dell’Iran ai prossimi Mondiali in Russia, è stata frutto di un vero e proprio progetto vincente di questa Nazionale trainata da un’ex conoscenza del calcio europeo come il Ct Carlos Queiroz. L'Iran, pensate, è stata la terza nazionale qualificata al Mondiale 2018, dopo Brasile e Russia, Paese ospitante. Grazie al 2-0 all'Uzbekistan, praticamente un anno fa, la selezione guidata dal tecnico portoghese, ha potuto festeggiare la certezza matematica del pass portandosi al primo posto del gruppo A della zona asiatica, con 20 punti in 8 gare, a +8 sulla terza, lo stesso Uzbekistan, che non ha potuto più colmare il distacco.

in foto: L’ultima formazione dell’Iran schierata da Queiroz (Transfermarkt)

Per l'Iran, che ha poi fatto festa con grazie ai gol di Azmoun e Taremi, è la quinta partecipazione alla fase finale di un Mondiale, dopo le edizioni del 1978, 1998, 2006 e 2014. Il valore di mercato complessivo della rosa è di 42,95 milioni di euro in cui spiccano gli 8 dell’ala destra dell’AZ Jahanbakhsh e le capacità tecniche della punta Azmoun, vero punto di riferimento di questa squadra.

La Costa Rica di Keylor Navas

Ma se le altre squadre che abbiamo elencato in precedenza contano poco più di 2 calciatori rappresentativi appartenenti a uno o più top club importanti europei, la Costa Rica, squadra che ci fece piangere nell’ultimo Mondiale 2014, può andare di certo fiera di approdare in Russia con la consapevolezza di avere tra i pali il campione d’Europa del Real Madrid Keylor Navas. Nonostante le tante critiche ricevute per qualche distrazione di troppo al ‘Bernabeu’, l’estremo difensore sudamericano è un vero vincente.

Un valore di mercato che da solo lo vede a fermo a 18 milioni di euro e una squadra trainata da lui che riesce a raggiungere i 43, 4 totali. Praticamente da solo vale quasi metà rosa. A fargli compagnia però, dal punto di vista tecnico, in questa ennesima entusiasmante avventura, ci sarà anche il capitano Bryan Ruiz, centrocampista dello Sporting Lisbona che insieme a Joel Campbell del Betis Siviglia e appunto Navas, sono le vere stella della Costa Rica.