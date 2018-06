Prima in 34, poi in 24, adesso in 23. Anche la Croazia ha sciolto gli ultimi difficili dubbi e ha diramato la propria convocazione mondiale. In Russia partirà una lista studiata fino all'ultimo istante in cui il nome dell'escluso finale è stato quello di Mitrovic, classe 1993 che gioca in Belgio, nel Club Brugges.

Una scelta non facile perché la qualità a disposizione del ct croato è interessante e le scelte non sono state facilitate dalla condizione ottimale di molti dei giocatori biancorossi in giro per l'Europa. Per il ct croato Dalic non un compito facile ma alla fine il dado è stato tratto, senza clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto.

La colonia italiana: da Strinic a Pjaca

Ovviamente, anche nella nazionale croata sarà nutrito il gruppetto di giocatori ‘italiani', tra quelli che ancor oggi militano nel nostro campionato e quelli che in Serie A hanno già giocato. In difesa ci sarà ad esempio il doriano – fresco promesso sposo del Milan – Strinic ma anche Sime Vrsaljko oggi all'Atlético Madrid ma con un trascorso in Serie A.

A centrocampo ci sonoaltri tre ‘italiani' che formeranno l'asse portante della mediana croata. Si tratta di Mateo Kovacic (adesso al Real Madrid come già ex Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter). In attacco, tantissima ‘Italia' con un poker di bomber che dovrebbero permettere un approdo sicuro almeno fino agli ottavi. Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan) e Marko Pjaca (Juventus/Schalke 04).

La lista mondiale al completo della Croazia

Portieri: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria)

Difensori: Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca), Domagoj Vida (Besiktas),Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (RB Salisburgo)

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcellona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic(Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Attaccanti: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic(Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Juventus/Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Francoforte)