A suon di gol e il Portogallo vede già gli ottavi di finale del Campionato del Mondo di calcio in Russia. Merito soprattutto del suo leader Cristiano Ronaldo che da solo ha prima fermato l'armata delle furie rosse spagnole e poi ha schiantato il Marocco: 4 gol, tutti decisivi per i 4 punti nel girone che valgono al momento la vetta della classifica. Ma c'è chi ha fatto meglio del Fenomeno lusitano, un attaccante iraniano, Ali Daei, oggi tecnico del Naft Teheran che ai tempi dei suoi trascorsi in Nazionale, fece molto meglio di Cr7.

Portogallo protagonista. Intanto, Cr7 si ritaglia gloria ulteriore a livello personale perché il poker mondiale con la maglia del Portogallo è anche un nuovo record per il fenomeno del Real Madrid: mai nessuno tra le principali selezioni al mondo ha segnato quanto lui fino ad oggi e non è ancora finita perché il capitano lusitano ha solo 33 anni e nessuna intenzione di smettere.

Chi è Ali Daei, il bomber di tutti i tempi. Classe '69, Ali Daei è stato eletto calciatore asiatico dell'anno nel 1999, ed è il secondo giocatore con più presenze nella nazionale iraniana (149). Ma soprattutto detiene il primato mondiale di gol segnati da un calciatore con una nazionale, con 109 reti. In carriera ha vestito le maglie di Esteghlal Ardabil, Taxirani FC, Tejarat Bank FC, Persepolis FC, Al Sadd, Arminia Bielefeld, Bayern Monaco, Hertha Berlino, Al-Shabab e Saba Battery.

Dietro a Daei, solo Cr7. Gli almanacchi per la cronaca raccontano anche di un Carneade che per il momento ha fatto meglio di Cristiano: tale Ali Daei, bomber iraniano, che ha segnato di più in nazionale, 109 in 149 presenze. Cristiano è lontano da quel numero eppure ha messo a segno il qurto gol mondiale che lo proietta a quota 85 (in 152 presenze). In ogni caso, con la rete al Marocco, Ronaldo ha superato l'ungherese Ferenc Puskas, divenendo il bomber europeo più prolifico con la maglia della propria Nazionale.

Mani sul Pallone d'Oro. Per Ronaldo l'ennesimo tributo internazionale di una stella che brilla ancora più forte di prima. In questa stagione, Cr7 rischia di vincere tutto ciò che si può sperare per un calciatore: già campione in carica con il Portogallo agli ultimi Europei, arriva da due successi consecutivi in Champions League con il Real Madrid e adesso sembra puntare al titolo iridato in Russia.

Le difficoltà di Messi. Ovviamente, tutto fa pensare che il prossimo Pallone d'Oro abbia già un indiscusso Re, sarebbe il sesto per il portoghese che sta monopolizzando la scena internazionale ancor più di Leo Messi, suo alter ego da sempre e alle prese con una piccola crisi argentina, fermata dall'Islanda, match in cui la Pulga si è fatta parare un rigore che sarebbe stato decisivo.