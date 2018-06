Il Belgio è stata senza dubbio la squadra più bella, la più spettacolare di quest’inizio di Mondiale. Due partite, due vittorie, otto gol segnati e due subiti. Certo gli avversari non sono stati di prim’ordine, con tutto il rispetto dovuto a Panama e Tunisia, ma tutte le altre big hanno fatto una fatica tremenda. Le quattro stelle dei ‘Diavoli Rossi’ hanno brillato, un po’ di più Romelu Lukaku, autore di due doppietta e capocannoniere del Mondiale con Cristiano Ronaldo. Ma il prossimo match del girone, quello con l’Inghilterra, il bomber dello United potrebbe non giocarlo.

Il c.t. Roberto Martinez ha detto chiaramente che, anche se con l’Inghilterra ci sarà in palio il primo posto nel girone, giovedì prossimo nel match che chiuderà il Gruppo G, effettuerà un massiccio turnover. Lukaku, Hazard e Mertens potrebbero non essere nell’undici titolare: “Se avessimo sette giorni di riposo partirei con l’Inghilterra con gli stessi giocatori, ma in un torneo come la Coppa del Mondo tutti e 23 i giocatori devono essere in grado di giocare e tutti avranno i loro minuti”.

Martinez nella ripresa del match con la Tunisia ha iniziato il turnover e ha risparmiato un po’ di minuti al suo tridente. Ma tra i giocatori sostituiti c’è stato anche chi ha lasciato il campo per un infortunio alla caviglia. Lukaku, che è diventato il primo giocatore dopo Maradona capace di realizzare due doppiette di file in un Mondiale, ha accusato un problema alla caviglia. Il c.t. Martinenz dopo il match era abbastanza preoccupato: “Lukaku è stato colpito al legamento esterno della cavigli sinistra alla fine del primo tempo, ha cercato di continuare giocare ma gli faceva male. Vedremo nelle prossime 48 ore”. Se non dovesse farcela il venticinquenne attaccante in avanti giocherà Batshuayi, a segno contro la Tunisia. Problemi anche per Mertens, che ha subito un colpo alla caviglia, e Hazard, che ha un problema al polpaccio.