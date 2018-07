il Mondiale dell'Iran è già finito, subito dopo la prima fase a gironi. Una presenza importante che ha onorato il Paese asiatico che è riuscito anche nell'intento di vincere un match, al debutto contro i nordafricani del Marocco. E a far tremare sua maestà Cristiano Ronaldo nell'ultima partita, dove ha costretto il Portogallo ad un pareggio ricco di polemiche e recriminazioni.

In tutto ciò, per l'Iran, Russia 2018 è stata una avventura estremamente positiva, vissuta da outsider e che ha visto la nazionale sfiorare anche momenti epici, dando sempre il massimo. Tutti, nessuno escluso, tranne il malcapitato Pejman Montazeri, difensore dell'Iran che non è riuscito a vivere il suo personale momento di gloria.

E' capitato alla prima partita, poi vinta sul Marocco al 92′ per 1-0 che ha scatenato la festa dei tifosi: quando l'esordio personale per il giocatore era a un passo e il commissario tecnico Queiroz stava per chiamarlo in campo, Montazeri non è potuto entrare. Il motivo? Semplice quanto bizzarro: è stato costretto a scappare in bagno a causa di problemi fisiologici.

Un episodio che alla fine ha condizionato l'interno mondiale del povero Montazeri che non ha più messo un piede in campo per tutto il Mondiale. Contro il Marocco, il 22enne Majid Hosseini ha preso il suo posto e ha giocato molto bene finendo col prendersi il posto da titolare nelle gare con Spagna e Portogallo e divenendo un insostituibile.

Per Montazeri, dunque, il Mondiale è svanito ancor prima di iniziare e non avrà più l'occasione per riprovarci in futuro. Il giocatore, infatti, ha già 34 anni e non è così scontato che l'Iran riuscirà a qualificarsi senza problemi per l'edizione del 2022.

In questa ultima edizione, comunque, la nazionale iraniana si è ben distinta conquistando 4 punti in un girone di ferro dominato da Spagna e Portogallo. Per Montazeri però sarà ricordato per un altro motivo, ben meno nobile, che però ha permesso all'Iran di scoprire un nuovo talento, il 22enne Hosseini