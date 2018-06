Dopo il pesante k.o. incassato con la Croazia la situazione dell’Argentina sembrava disperata, ma il successo della Nigeria sull’Islanda per 2-0 dà nuove e grosse speranze di qualificazioni agli ottavi per l’Albiceleste, che però al massimo potrà conquistare il secondo posto nel girone. E chi arriva secondo probabilmente agli ottavi pescherà la Francia, al comando del Gruppo C. La Croazia invece è quasi certa di chiudere al comando.

Tutte le combinazioni del Gruppo D di Russia 2018

La Croazia ha 6 punti, la Nigeria 3, Argentina e Islanda 1. La situazione è abbastanza semplice. L’Argentina si qualifica per gli ottavi se batte la Nigeria e contemporaneamente l’Islanda non ottiene i tre punti contro la Croazia. Nel caso vincessero sia l’Argentina che l’Islanda bisognerebbe guardare la differenza reti, in pesante passivo per entrambe. Se la Nigeria invece riuscirà a non perdere, l’Argentina sarà eliminata. Ma a quel punto bisognerà vedere cosa farà l’Islanda, che come la Seleccion ha l’obbligo della vittoria.

Tutti i risultati possibili dell’ultima giornata del Gruppo D