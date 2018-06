Tre portieri dovrebbero essere sufficienti ad una Nazionale per poter affrontare con serenità un Campionato del Mondo. E invece, no. A guardare cosa sta accadendo alla Tunisia sembra quasi di assistere ad una sit-com: due portieri su tre sono finiti ko e con una partita ancora da disputare è emergenza totale. I nordafricani sono in piena difficoltà per l'ultima partita del gruppo G contro Panama senza il titolare Hassen e il suo vice Ben Moustapha che si sono fermati per infortunio. Così la federazione chiede di poterne convocare un altro.

Per questo la federazione tunisina ha ufficialmente chiesto alla Fifa una deroga per poter convocare un quarto portiere da portare con sè. No nsarà una decisione facile: lLa Fifa dovrà tuttavia prendere una posizione nelle prossime ore per concedere o meno la deroga richiesta, con il rischio per la Tunisia di doversi presentare alla sfida contro Panama con un solo portiere a disposizione.